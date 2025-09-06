El príncipe Guillermo y Eugene Levy se “emborrachan” juntos en el avance de un programa de Apple TV+

El príncipe Guillermo bromeó sobre “emborracharse” con el actor canadiense Eugene Levy durante una breve aparición en el avance de…

El príncipe Guillermo bromeó sobre “emborracharse” con el actor canadiense Eugene Levy durante una breve aparición en el avance de la última temporada de la serie de viajes del actor en Apple TV+.

La tercera temporada de ocho episodios de “The Reluctant Traveler with Eugene Levy” sigue a la estrella de “Schitt’s Creek” mientras recorre el mundo en busca de la lista definitiva de destinos imprescindibles, con un poco de ayuda del príncipe de Gales en el camino.

“Me he propuesto completar mi propia lista de deseos antes de estirar la pata”, dice Levy, conocido por su humor seco y su estilo impasible, en el avance que se publicó el jueves.

En el tráiler, se puede ver a Levy explorando el castillo de Windsor, una de las residencias del rey Carlos III y la reina Camila, al oeste de Londres. “Vaya, no hay nada mejor que esto”, dice Levy en una narración mientras camina por los terrenos del castillo.

Al final del avance, Guillermo y Levy pasean por un sendero en el bosque cuando el príncipe pregunta: “¿Embriagarte con el príncipe Guillermo estaba en tu lista de deseos?”

“Ese es el deseo”, bromea Levy, a lo que Guillermo responde: “¿Es ese el deseo, eh?”

Otros famosos que se unen a Levy en su búsqueda de los mejores destinos turísticos del mundo incluyen al cantante canadiense Michael Bublé, la boy band surcoreana NOWZ y el exjugador de críquet indio Rahul Dravid, según un comunicado de prensa de Apple TV+.

La última temporada lo lleva a recorrer una impresionante lista de países, incluidos Austria, Canadá, India, Irlanda, México, Corea del Sur, Estados Unidos y el Reino Unido.

Levy, quien ha podido viajar por todo el mundo a lo largo de su carrera como actor, admitió anteriormente que en realidad “no le gusta viajar”, describiéndose a sí mismo como más bien “un tipo de interiores”.

“No lo odio. ‘Odiar’ es una palabra muy fuerte”, dijo Levy a CNN en 2023. “Pero realmente no me encanta”.

Pero dos años después, tras salir de su zona de confort en las dos primeras temporadas del programa, Levy ahora está “acercándose” a convertirse en un “viajero entusiasta”, según el comunicado de prensa.

“Pero antes de poder reclamar ese título, se está desafiando a sí mismo a vivir algunas de las aventuras más icónicas que el mundo tiene para ofrecer”, continúa.

La nueva temporada se estrenará a nivel mundial el 19 de septiembre.

