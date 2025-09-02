El premio mayor de Powerball se dispara a US$ 1.300 millones después de que ningún boleto acertara los seis números

El premio mayor del Powerball saltó a una asombrosa cifra de US$ 1.300 millones después de que no hubiera grandes…

El premio mayor del Powerball saltó a una asombrosa cifra de US$ 1.300 millones después de que no hubiera grandes ganadores en el sorteo de este lunes por la noche: el quinto premio más grande en la historia del juego.

Los números de la suerte fueron las bolas blancas 8, 23, 25, 40, 53 y la roja Powerball 5, con un multiplicador Power Play de 3.

Si bien el premio más grande no fue reclamado, al menos dos boletos, vendidos en Montana y Carolina del Norte, ganaron US$ 2 millones y 10 boletos en nueve estados obtuvieron un premio de US$ un millón, según la Asociación de Lotería Multiestatal, que administra el juego.

La próxima oportunidad de ganar en grande será este miércoles, el sorteo número 41 desde la última vez que alguien consiguió el premio mayor en mayo.

Si un jugador gana, puede elegir recibir los US$ 1.300 millones como un premio anualizado abonado durante 30 años, con pagos anuales que aumentan un 5 %, o un pago único de US$ 589 millones, ambos antes de impuestos.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 292,2 millones, dijo la asociación.

El premio mayor más grande de Powerball registrado sigue siendo el premio de US$ 2.004 millones ganado en California el 7 de noviembre de 2022. La racha más larga sin un afortunado, 42 sorteos consecutivos, se estableció en abril de 2024.

Los boletos de Powerball cuestan US$ 2 y se venden en 45 estados, Washington, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU.

