El ICE arresta al superintendente del distrito escolar más grande de Iowa

El superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines —el distrito escolar más grande de Iowa— fue detenido la mañana de este viernes por agentes de inmigración, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que indicó que el educador estaba en el país ilegalmente y tenía cargos vigentes por posesión de armas.

El superintendente Ian Roberts —un educador con décadas de experiencia que anteriormente compitió como atleta olímpico— fue arrestado como parte de una “operación de cumplimiento dirigida” y huyó después de que funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de EE.UU. se le acercaran, según declaraciones del DHS y el Departamento de Seguridad Pública de Iowa.

El DHS dijo que, en el momento de su arresto, Roberts estaba “en posesión de una pistola cargada, US$ 3.000 en efectivo y un cuchillo de caza de hoja fija”. Es una violación de la ley federal poseer un arma de fuego y municiones si una persona no tiene estatus legal en Estados Unidos.

El distrito escolar y el DHS presentaron imágenes diferentes de Roberts. El DHS lo describió como un “extranjero criminal” y sugirió que era una amenaza para la seguridad pública. Pero en una conferencia de prensa posterior a su arresto, la presidenta de la junta de las Escuelas Públicas de Des Moines, Jackie Norris, dijo que el superintendente era “una parte integral de nuestra comunidad escolar” que “ha estado presente tanto en grandes como en pequeñas dimensiones” para los estudiantes y el personal.

El arresto provocó una protesta frente al tribunal federal en Des Moines. “Educación, no deportación / Libertad para el Dr. Roberts”, decía una pancarta llevada por un manifestante, de acuerdo con imágenes de KCCI, filial de CNN.

La Junta de Examinadores Educativos de Iowa otorgó a Roberts una licencia para ejercer como superintendente en el estado en julio de 2023, según Norris.

“Hay nueva información que se ha hecho pública que no conocíamos, y no hemos podido verificar”, dijo Norris.

Roberts supervisaba a más de 30.000 estudiantes en el sistema de escuelas públicas de Des Moines, según el sitio web del distrito, y anteriormente había trabajado en escuelas públicas de todo el país.

Otro administrador, Matt Smith, ha asumido el cargo de superintendente interino mientras tanto, según un mensaje publicado previamente por el distrito en redes sociales.

“Nuestra prioridad es proporcionar una educación segura, protegida y sobresaliente para todos los estudiantes y apoyar a nuestros estudiantes, familias y empleados”, decía el comunicado.

Roberts ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999 y recibió una orden final de expulsión por parte de un juez de inmigración en mayo de 2024, según el comunicado del DHS. La agencia agregó que tenía cargos existentes por armas desde 2020.

Las Escuelas Públicas de Des Moines dijeron que no estaban al tanto de la orden de expulsión, pero Roberts sí informó a la junta escolar sobre una ofensa relacionada con armas de fuego vinculada a un rifle de caza durante su proceso de contratación. El distrito dijo en un comunicado que Roberts “proporcionó suficiente contexto y explicación de la situación para avanzar en el proceso de contratación”.

Los registros públicos muestran que Roberts se declaró culpable de un cargo por armas en Pensilvania en 2022. CNN no ha podido verificar si Roberts tiene un cargo adicional de 2020.

El distrito también indicó que Roberts presentó un formulario de verificación de elegibilidad laboral y un formulario I-9 como parte del proceso de contratación.

“El distrito no ha sido notificado formalmente por el ICE sobre este asunto, ni hemos podido hablar con el Dr. Roberts desde su detención”, dijo el portavoz del distrito, Phil Roeder.

El director de la Oficina de Campo de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE en St. Paul, Sam Olson, dijo en un comunicado que el arresto de Robertson debería ser una “llamada de atención para nuestras comunidades sobre el gran trabajo que nuestros oficiales están haciendo todos los días para eliminar amenazas a la seguridad pública”.

El sistema en línea de localización de detenidos del ICE muestra que Roberts nació en Guyana y está detenido en una cárcel del condado en Council Bluffs, Iowa.

Roberts fue nombrado superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines en 2023, según el sitio web del distrito. Nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó la mayor parte de su infancia y adolescencia en Brooklyn, Nueva York, de acuerdo con el sitio web.

Antes de convertirse en educador, el superintendente fue atleta olímpico y compitió en atletismo en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, en Australia.

La larga carrera educativa de Roberts ha incluido cargos en la ciudad de Nueva York; Baltimore; Washington; St. Louis; Oakland, California; y Erie, Pensilvania, según su perfil de LinkedIn.

Entre la multitud que protestaba por el arresto de Roberts este viernes estaba la maestra del distrito Mary Pat LaMair, quien dijo estar conmovida por las muestras de apoyo.

“Creo que es muy importante que nos cuidemos unos a otros, y parece que estamos en una situación en la que eso no está sucediendo”, dijo LaMair a KCCI, afiliada de CNN. Añadió: “Es importante que la gente sepa que el público en general, creo, no está conforme con lo que está sucediendo”.

El Consejo de Directores, un grupo sin fines de lucro que atiende a la comunidad negra de Des Moines, identificó a Roberts como miembro de la junta y le ofreció su “total apoyo” en una publicación en Facebook.

Roberts “ha sido un socio de confianza, un defensor dedicado de la equidad y un firme apoyo para las familias y los jóvenes del condado de Polk”, dice la publicación. “Sus contribuciones tanto al Consejo de Directores como a la comunidad en general son inconmensurables, y lo apoyaremos en este momento de incertidumbre”.

En un comunicado en video publicado en su página de Facebook, los organizadores del Movimiento de Iowa por la Justicia Migrante dijeron que la detención del superintendente fue impactante y aterradora para las comunidades inmigrantes.

“Sabemos de antemano que nuestras familias ahora mismo tienen miedo de que si van a recoger a sus hijos, si los mandan a la escuela, si agentes migratorios van a ir a sacar a sus hijos de la escuela”, dijo Elizabeth Balcarcel en la declaración en video. “Hay muchas preguntas, muchas dudas”.

La Junta Escolar de Des Moines programó una reunión especial a puerta cerrada el sábado para hablar sobre el arresto y la situación de Roberts con el distrito.

