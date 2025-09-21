El Gobierno de este país prometió eliminar la tuberculosis para finales de 2025. No está yendo bien

La tos incesante resuena en el suburbio de Govandi, en Mumbai, donde las familias viven hacinadas bajo lonas y madera…

La tos incesante resuena en el suburbio de Govandi, en Mumbai, donde las familias viven hacinadas bajo lonas y madera recuperada. Los estrechos callejones están inundados y sin ventilación, y aquí, en la capital financiera de la India, una enfermedad mortal acecha en cada puerta.

Los médicos en el terreno estiman que la tuberculosis ha infiltrado casi una de cada dos viviendas en este complejo urbano del este, matando a residentes y privando a muchas familias de su sustento.

La crisis local es un microcosmos de una crisis nacional de salud. India alberga el 27 % de los casos de tuberculosis del mundo y registra un promedio de dos muertes relacionadas con esta enfermedad infecciosa cada tres minutos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Gobierno se ha comprometido a eliminar la enfermedad para finales de este año, pero los expertos dicen que esa meta está peligrosamente fuera de alcance, debido a las deficiencias del sistema de salud y las barreras socioeconómicas que frenan los esfuerzos.

Mehboob Sheikh fue diagnosticado con tuberculosis hace seis meses, más de una década después de que su esposa muriera por la enfermedad. Para él, las realidades de vivir con ella son demasiado tangibles.

“He perdido mucho peso, apenas puedo caminar ahora y me quedo sin aliento si hablo mucho”, le dijo a CNN, su rostro demacrado y ojos hundidos son síntomas de su situación.

La enfermedad ya le costó su trabajo en una imprenta: la fatiga y debilidad constantes le impidieron soportar los largos turnos de pie. Sheikh ha estado en un tratamiento prolongado de antibióticos durante nueve meses, pero a solo tres meses de terminar, su cuerpo sigue frágil. Cualquier señal de recuperación es difícil de ver.

Sus hijos —desnutridos, vulnerables y demasiado pequeños para entender— rondan cerca mientras él tose.

Antes ganaba 15.000 rupias (US$ 171) al mes; ahora lucha por pagar las cuotas escolares de sus hijos.

“Si mi cuerpo resiste, seguiré viviendo. Si no… ese será el final”.

En 2018, el primer ministro Narendra Modi sorprendió a los círculos de salud globales al comprometerse a eliminar la tuberculosis para 2025, cinco años antes de la meta global de la OMS. Eliminar significa reducir los nuevos casos de tuberculosis en un 80 % y las muertes en un 90 % en comparación con los niveles de 2015.

Los expertos consideraron la meta del Gobierno para 2025 como un desafío monumental y, a pocos meses de la fecha límite, la tuberculosis sigue siendo una de las crisis de salud pública más persistentes de la India.

Según los expertos, la lucha de la India contra la enfermedad se ve impulsada por una potente combinación de biología, pobreza y deficiencias sistémicas en el sistema de salud.

“Somos una nación con alta carga de la enfermedad”, dijo el Dr. Lancelot Pinto, experto en pulmones y sistema respiratorio, en Mumbai. “No necesariamente tenemos todos los recursos necesarios para ampliar y eliminar la tuberculosis para 2025”.

La bacteria que causa la enfermedad, Mycobacterium tuberculosis, ha perseguido a la humanidad durante milenios, con rastros encontrados en momias egipcias. Puede permanecer inactiva dentro del cuerpo durante años y desarrollar resistencia a los medicamentos, lo que dificulta su erradicación.

La enfermedad prospera en los sectores densamente poblados y empobrecidos de la India, donde las personas tienen poco acceso a atención médica constante.

Después de 10 años trabajando en Govandi, la trabajadora de la salud Pramila Pramod dice que el número de pacientes con tuberculosis que ve cada mes se ha mantenido igual.

Los callejones del suburbio crean la vía de transmisión perfecta, sin ventilación cruzada, desagües abiertos obstruidos con basura y familias de seis personas hacinadas en una sola habitación. El miedo al estigma social hace que algunos pacientes oculten el diagnóstico a sus vecinos, escuelas e incluso a sus cónyuges.

“A veces hay una joven en edad de casarse. Sus padres no le dicen a nadie que tiene tuberculosis”, dijo Pramod, quien es voluntaria en Alert India, una organización no gubernamental que trabaja con personas afectadas por enfermedades infecciosas. “¿Cómo van a encontrarle un esposo si no?”, recuerda que le preguntan.

Esta vulnerabilidad se agrava por un sistema de salud en crisis, donde el sector público sufre décadas de falta de inversión, escasez de personal e instalaciones obsoletas. El vasto pero no regulado sector privado del país, aunque brinda servicios esenciales y cruciales, puede ser costoso de acceder.

La estrategia de diagnóstico de la India es otro gran obstáculo. Casi tres cuartas partes de los diagnósticos aún dependen de la microscopía de esputo, un método introducido hace unos 140 años, que puede pasar por alto casos activos. Las pruebas moleculares más modernas —que detectan con precisión el ADN de la bacteria— se utilizan en poco más de 1 de cada 4 diagnósticos, según Pinto.

Esta brecha significa que innumerables infecciones quedan sin tratar y cepas peligrosas y resistentes a los medicamentos se propagan sin ser detectadas. “Así que, a menos que detectemos y tratemos de manera proactiva —no solo esperando los síntomas— seguiremos perdiendo casos”, dijo Pinto.

Dolores en el pecho, fiebre, fuertes dolores de cabeza y escalofríos atormentaron a Sufiya Syed, de 15 años, durante más de un año antes de que los médicos finalmente la diagnosticaran hace dos meses.

Mientras la tuberculosis se apoderaba de su cuerpo, su peso bajó de 40 a 25 kilos. Durante ese tiempo, seguía yendo a la escuela. Ahora, dice que no puede concentrarse en sus estudios, con náuseas y noches sin dormir que dejan a su cuerpo luchando por combatir la enfermedad.

“Cada día cuando me despierto, siento que me voy a desmayar y que todo se pone negro”, dijo. “A veces no tengo comida durante cuatro o cinco días. Mi mamá me obliga a comer”.

El Gobierno ha intensificado los esfuerzos ofreciendo pruebas gratuitas de tuberculosis y medicamentos a través de centros de salud públicos, con el objetivo de garantizar un diagnóstico y tratamiento temprano, llegando incluso a las poblaciones más vulnerables.

Se han logrado algunos avances.

India ha reducido los casos en un 17,7 % desde 2015, casi el doble del promedio mundial de disminución, y las muertes han bajado de 28 a 22 por cada 100.000 personas, según datos del Ministerio de Salud y Bienestar Familiar de la India.

Pero, a solo meses de la fecha límite del Gobierno a finales de 2025, su promesa se está desmoronando.

Grandes desafíos, como la escasez de personal para mantener un tratamiento integral, la vulnerabilidad en el mapeo de áreas de alto riesgo y la baja búsqueda de atención médica, han permitido que la enfermedad persista, según un informe parlamentario de 2023 sobre el impulso de erradicación del Gobierno.

La pandemia de covid-19 empeoró la situación. Los confinamientos detuvieron los exámenes, interrumpieron el suministro de medicamentos y desviaron a los trabajadores de la salud, según el informe.

CNN ha contactado a la Dirección General de Servicios de Salud del gobierno indio para obtener una respuesta.

Durante años, diagnosticar la tuberculosis en las comunidades remotas de la India ha sido una carrera perdida contra el tiempo, donde las grandes distancias a las clínicas, la escasez crónica de radiólogos y la dependencia de pruebas de esputo obsoletas permitían que las infecciones pasaran desapercibidas, a menudo hasta que estaban peligrosamente avanzadas.

Desde 1998, USAID ha cubierto parte de la brecha en la lucha contra la tuberculosis en la India, canalizando más de US$ 140 millones para financiar redes comunitarias en los rincones más difíciles de alcanzar del país. Pero los recientes recortes de fondos estadounidenses han amenazado con deshacer estos logros arduamente conseguidos.

Aunque no ha reconocido públicamente el déficit, la India aumentó los presupuestos nacionales y está desplegando un arsenal de nuevas herramientas, como radiografías impulsadas por inteligencia artificial, unidades móviles de pruebas y drones que transportan muestras.

La inteligencia artificial se utiliza cada vez más para acelerar la lucha contra la tuberculosis. Herramientas como el software de radiografías de tórax de Qure.ai pueden escanear rápidamente imágenes pulmonares y señalar a los pacientes que podrían tener tuberculosis activa, un paso crucial en países donde los radiólogos capacitados son escasos.

Las pruebas confirmatorias que analizan el esputo o detectan la tuberculosis a nivel molecular son más precisas, pero requieren laboratorios, equipos y tiempo, recursos que a menudo no están disponibles en los barrios marginales y zonas rurales de la India. Integradas en máquinas portátiles, las radiografías impulsadas por inteligencia artificial ayudan a cerrar esa brecha al identificar posibles casos de tuberculosis, permitiendo que los trabajadores de la salud remitan rápidamente a esos pacientes para pruebas confirmatorias, reduciendo los retrasos que a menudo cuestan vidas.

Sin embargo, los expertos en salud advierten de que estos escáneres no diagnostican la tuberculosis ni revelan si la enfermedad es sensible o resistente a los medicamentos. En cambio, funcionan como una herramienta de detección y triaje: identifican casos antes, reducen el número de casos que se pierden con los controles básicos de síntomas y aseguran que los pacientes sean remitidos para pruebas adecuadas de esputo o moleculares antes de iniciar el tratamiento.

Esa rapidez y alcance son importantes en la India, el país más poblado del mundo, donde las condiciones de hacinamiento hacen que la detección temprana sea crucial para detener la propagación de la tuberculosis.

“Estas máquinas pesan menos de 3,5 kilos y se pueden llevar en una mochila”, dijo el director médico de salud global de Qure.ai, el Dr. Shibu Vijayan. “Funcionan con baterías, así que puedes examinar a toda una comunidad en un día sin necesidad de electricidad”.

Los dispositivos están facilitando el acceso a personas que de otro modo quedarían fuera del sistema. En la capital, Nueva Delhi, por ejemplo, la Clinton Health Access Initiative ha desplegado más de 30 máquinas del tamaño de una mochila en áreas de difícil acceso, y cientos más en todo el país.

“Sabemos que ciertos grupos son los más vulnerables: habitantes de barrios marginales, trabajadores migrantes, personas expuestas al polvo”, dijo Vijayan. “Las pequeñas radiografías hacen posible ofrecerles pruebas en sus propias comunidades”.

El costo es otro avance: las unidades portátiles cuestan la mitad que las máquinas tradicionales de rayos X de hospital.

El Gobierno indio ha adoptado este enfoque, incorporando la detección con inteligencia artificial en su estrategia nacional. Ha realizado casi 5 millones de radiografías con estos dispositivos, según Vijayan, y las autoridades están adquiriendo más equipos.

“Tener la meta y alinear las acciones es tan importante como cumplir el plazo”, dijo Pinto. “Mientras nos lleve en la dirección correcta, debemos considerar estas pequeñas victorias como verdaderos logros y esforzarnos aún más”.

Pero para personas como Sheikh, hay poco que celebrar.

Continúa su tratamiento gratuito en un hospital público cada mes, con la ayuda de su hijo para llevar los medicamentos a casa. Pero la ayuda termina ahí. Dice que no ha recibido la asistencia económica mensual a la que tienen derecho los pacientes con tuberculosis como parte de un programa federal.

“Nadie ha venido a ayudarnos”, dijo. “No me queda dinero. Tengo que mantenerme y alimentarme mientras esté vivo”.

