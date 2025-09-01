El futbolista Sergio Ramos le canta a “Cibeles” y se ve ganando un Grammy

Así como la monumental “Puerta de Alcalá”, en Madrid, tiene su canción, ahora la emblemática fuente “La Cibeles” tiene la…

Así como la monumental “Puerta de Alcalá”, en Madrid, tiene su canción, ahora la emblemática fuente “La Cibeles” tiene la suya, cortesía de uno de sus grandes jugadores de fútbol, el defensa Sergio Ramos.

La historia de esta emblemática fuente está ligada a la del Real Madrid, donde Ramos jugó por más de quince años. Esta rotonda, que alivia el tráfico capitalino, ha sido por mucho tiempo el punto de encuentro para las celebraciones del equipo madrileño.

Los propios jugadores se desplazan hasta allí para sumarse a la multitud de seguidores y enseñarles el trofeo o título obtenido en ese momento.

Y si bien Ana Belén mencionaba en una canción de Sabina a esta la fuente (“A la sombra de un león”), Ramos quiso que la suya llevara directamente el nombre de tan imponente monumento.

¿Pero cómo un futbolista y no un cantautor se atreve a hacer este homenaje? Hoy, la tecnología facilita que alguien lance una carrera musical. Pero también puede ser algo muy complejo, si se trata de nuevos talentos que no estén apadrinados.

En el caso de Sergio Ramos todo parece estar jugando a su favor. Incluso a sus fans les ha gustado este nuevo intento como solista. Y son estos mismos fans los que han desmenuzado la letra de “Cibeles” para interpretar los sentimientos allí expuestos.

En la canción, cuya autoría se atribuye a Ramos, el ahora intérprete le reprocha a su viejo amor que si bien lo dio todo por la relación, sangre y sudor dice, hoy todavía duele el que le hayan pedido que se fuera a volar, aparentemente refiriéndose a su salida del Real Madrid, anunciada en junio de 2021.

“Todo fue como lo soñé. Hasta que tocó despertar. Te olvidaste de mí. Me dejaste de lado sin poder decidir. Eso es lo que más me duele. Y aunque todo fue así, volvería encantado. Una vez y hasta 1.000. Tú lo sabes, Cibeles”, concluye Ramos con su nueva canción.

“¡Qué temazo!”, escribió un admirador en la página de YouTube donde fue publicado el video y que en menos de un día ya supera el millón de visualizaciones. Otro fan expresaba su deseo de que la canción se convirtiera en el nuevo himno del Real Madrid. Incluso otro cibernauta admitía que la curiosidad y el deseo de reírse lo habían llevado a buscar la canción, pero que la letra y los recuerdos que esta evocan, lo dejaron con la piel de gallina luego de escucharla.

No es la primera vez que Ramos se atreve a cantar. De hecho, en 2018 publicó un tema autobiográfico titulado “SR4” y también grabó otros a manera de colaboración.

Pero en esta ocasión parece que el asunto va muy en serio.

“Sí que me gustaría dedicarme y compaginarlo (la música) con el fútbol para hacer esa transición en un futuro a corto plazo”, anunció en la noche del lunes el deportista, en declaraciones al programa de televisión “El Hormiguero”. En este espacio admitió que tiene 18 temas grabados y que se ve ganando un Grammy “en los próximos años”.

Y es que para “Cibeles”, Ramos se ha blindado con una cuadrilla ganadora, integrada, entre muchos, por exitosos productores del género urbano/pop de Colombia y también del audiovisual español.

En el pasado, futbolistas como Dani Alves también han incursionado en la música. Con este nuevo caso, vale preguntarse si otras glorias del fútbol se atreverán a seguir los pasos de Ramos. En esta nueva era tecnológica, donde pareciera no haber imposible para la inteligencia artificial o el autotune, cualquier cosa es posible.

Para Ramos, viniendo de Andalucía -cuna tradicional de artistas- y siendo un apasionado de su oficio, el alma de cantante le está brotando de forma muy natural.

