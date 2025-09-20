El director de un hospital de Gaza recibió durante su servicio los cadáveres de su hermano y otros familiares

El viernes, el Dr. Mohammed Abu Salmiya salió de la casa de su familia para cumplir con su turno como…

El viernes, el Dr. Mohammed Abu Salmiya salió de la casa de su familia para cumplir con su turno como director del hospital Al-Shifa. Un día después, los cadáveres de seis miembros de su familia llegaron a ese mismo hospital mientras él aún estaba de servicio.

Un bombardeo israelí alcanzó su casa en el campo de refugiados de Al Shati, al oeste de la Ciudad de Gaza, donde varias generaciones vivían juntas, dijo el doctor.

“Esta es la casa familiar donde vivimos. Mi hermano, dos de los hijos de mi hermano, la esposa de mi sobrino y dos de sus hijos fueron martirizados”, dijo Abu Salmiya a CNN.

El ataque a la casa de la familia de Abu Salmiya mató a seis personas e hirió a otras siete, incluida la hermana del director del hospital, su sobrina y sus sobrinos, dijo.

CNN se ha puesto en contacto con las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para obtener comentarios sobre el objetivo de los ataques, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Un video compartido por el director general del Ministerio de Salud de Gaza, Dr. Munir Al-Bursh, mostró a un Abu Salmiya afligido de rodillas junto a los cadáveres de sus familiares en el hospital, todavía vestido con su bata de médico.

“Oramos para que Dios conceda paciencia y fortaleza a su corazón y al de su familia”, dijo Al-Bursh en una publicación en redes sociales.

La defensa civil de Gaza dijo que rescataron a cuatro personas heridas y recuperaron tres cuerpos en la casa en la zona de la playa norte de Gaza.

“Una persona permanece sepultada bajo los escombros. Nuestras brigadas están intentando llegar hasta él y recuperarlo”, dijo la defensa civil.

Este último ataque se produce mientras aumenta la indignación mundial ante los intentos de Israel de hacer una incursión terrestre para tomar el control de la Ciudad de Gaza. Decenas de miles han estado huyendo de la ciudad, en donde Israel ha demolido edificios de gran altura.

Israel dice que la ciudad, la más grande de Gaza, sigue siendo un bastión de Hamas. El ala militar del grupo publicó una imagen de los rehenes israelíes que aún tiene en su poder, y advirtió que la incursión en la Ciudad de Gaza implicará que no existe ninguna posibilidad de que Israel saque a sus rehenes del territorio.

Más de 65.200 palestinos en Gaza han sido muerto desde el 7 de octubre de 2023, según las últimas cifras del Ministerio de Salud palestino.

Las Naciones Unidas y otros han advertido que el asalto israelí agravará una crisis humanitaria ya grave, con partes de Gaza oficialmente declaradas en hambruna.

Esta semana, una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, algo que Israel niega rotundamente.

