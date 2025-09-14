EE.UU. tendrá acceso al nuevo astillero de submarinos nucleares del acuerdo AUKUS, dice Australia

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, dijo el domingo que Estados Unidos podría utilizar las instalaciones de defensa…

El ministro de Defensa de Australia, Richard Marles, dijo el domingo que Estados Unidos podría utilizar las instalaciones de defensa planificadas en Australia Occidental para ayudar a entregar submarinos bajo el acuerdo de submarinos nucleares AUKUS.

El Gobierno anunció el sábado que invertiría 12.000 millones de dólares australianos (unos US$ 8.000 millones) para modernizar las instalaciones en el astillero Henderson, cerca de Perth, como parte de un plan de 20 años para transformarlo en el centro de mantenimiento de su flota de submarinos AUKUS.

El pacto AUKUS, acordado por Australia, el Reino Unido y Estados Unidos en 2021, tiene como objetivo proporcionar a Australia submarinos de ataque de propulsión nuclear a partir de la próxima década para contrarrestar las ambiciones de China en la región Indo-Pacífico. La administración del presidente Donald Trump está llevando a cabo una revisión formal del pacto.

Al ser consultado el domingo si Estados Unidos podría utilizar los diques secos en la instalación para sus submarinos de propulsión nuclear, Marles dijo: “esta es una instalación de AUKUS, así que esperaría que sí”.

“Esto tiene que ver con la capacidad de mantener y sustentar los futuros submarinos de Australia, pero es, en gran medida, una instalación que se está construyendo en el contexto del [acuerdo] AUKUS”, dijo a la televisión de la Australian Broadcasting Corporation. “Espero que en el futuro esto esté disponible para Estados Unidos”.

El Gobierno laborista de centroizquierda realizó una inversión inicial de 127 millones de dólares australianos el año pasado para modernizar las instalaciones del astillero, que también construirá la nueva nave de desembarco para el Ejército australiano y las nuevas fragatas de propósito general para la Marina, apoyando alrededor de 10.000 empleos locales.

Bajo el acuerdo AUKUS, que tiene un valor de cientos de miles de millones de dólares, Washington venderá varios submarinos de propulsión nuclear clase Virginia a Australia, mientras que el Reino Unido y Australia construirán posteriormente un nuevo submarino de clase AUKUS.

Los líderes republicanos y demócratas de una comisión del Congreso estadounidense para la competencia estratégica con China subrayaron en julio su firme apoyo al AUKUS, en medio de la revisión del acuerdo por Elbridge Colby, un alto funcionario del Pentágono y crítico público del pacto.

Australia, que ese mismo mes firmó un tratado con el Reino Unido para reforzar la cooperación durante los próximos 50 años en el AUKUS, ha mantenido que confía en que el pacto seguirá adelante.

