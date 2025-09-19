EE.UU. libra una “guerra no declarada” contra Venezuela, dice el ministro de Defensa Vladimir Padrino

Estados Unidos está librando una “guerra no declarada” contra Venezuela en el Caribe, afirmó el viernes el ministro de Defensa…

Estados Unidos está librando una “guerra no declarada” contra Venezuela en el Caribe, afirmó el viernes el ministro de Defensa venezolano, refiriéndose a los ataques de Washington contra supuestas embarcaciones de narcotráfico en la región.

“Es una guerra no declarada, y ya se puede ver cómo personas, sean o no narcotraficantes, han sido ejecutadas en el mar Caribe; ejecutadas sin derecho a la defensa,” dijo Vladimir Padrino mientras presentaba un informe sobre los recientes ejercicios militares de Venezuela en el Caribe.

Estados Unidos dice que ha atacado al menos tres embarcaciones en el Caribe en las últimas semanas, alegando que traficaban drogas desde Venezuela. Caracas rechaza esa afirmación. Al menos 14 personas murieron en los ataques, según EE.UU.

Padrino afirmó que EE.UU. ya no respeta las leyes internacionales y en su lugar utiliza amenazas militares para intimidar a otros.

“Así que ahora, la guerra no se declara. Así que ahora, es una amenaza militar, es el lanzamiento de misiles”, dijo.

