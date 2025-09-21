Duelo, recriminaciones y un momento decisivo para el movimiento conservador que fundó Charlie Kirk

El funeral de Charlie Kirk aquí este domingo marcará un momento decisivo para el movimiento conservador de base que fundó…

El funeral de Charlie Kirk aquí este domingo marcará un momento decisivo para el movimiento conservador de base que fundó cuando era adolescente y que seguía impulsando a principios de este mes, cuando un hombre armado lo mató a tiros.

Para los seguidores de Kirk, los días desde el asesinato han estado marcados tanto por un profundo dolor como por una gran ira hacia las fuerzas que creen contribuyeron a su muerte. Su fallecimiento a los 31 años ha galvanizado a sus seguidores en torno a sus ideas conservadoras y fe cristiana, y han decidido continuar fortaleciendo el movimiento de Kirk.

Pero los líderes políticos y algunos de los aliados más visibles de Kirk también han canalizado su furia en medidas contra los opositores a quienes acusan de incitar a la violencia política o de menospreciar a quien consideraban un líder generacional. Esa respuesta tras el asesinato ha generado temores de una represión gubernamental contra la disidencia, lo que contribuye a un momento de gran tensión en el país.

Se espera que miles de dolientes se reúnan para escuchar los homenajes del presidente Donald Trump y de varias figuras destacadas del conservadurismo, incluidos altos funcionarios de la administración y la esposa de Kirk, Erika, en su primer discurso como nueva CEO de la organización que Kirk fundó, Turning Point USA.

Trump ha estado en el centro de la escena casi desde el momento en que Kirk fue baleado en un campus universitario de Utah. Fue Trump quien anunció que Kirk había sido herido durante el evento y luego que había fallecido. También fue Trump quien, en una entrevista en Fox News, informó que un sospechoso del asesinato de Kirk estaba bajo custodia. Y será Trump quien cerrará el evento de este domingo como orador principal.

Asesores dijeron que Trump ha estado muy involucrado en la redacción de su discurso, que incluirá reflexiones personales sobre su amigo y el impacto que tuvo en su movimiento político. Aunque se espera que sus palabras sean más personales que un discurso presidencial típico, Trump es conocido por desviarse del guion.

A lo largo de todo esto, Trump ha recordado a Kirk como un amigo cercano y un factor clave para ayudarlo a ganar elecciones y moldear su administración. Pero ha hecho poco por calmar los ánimos nacionales, atacando a los “radicales de la izquierda” que, según él, son responsables de un ambiente de violencia que llevó a la muerte de Kirk.

Aunque una fuente cercana a Kirk dijo que no hubo coordinación en el anuncio de Trump, quienes rodean al activista político agradecieron al presidente por tomar la iniciativa en un momento en que el dolor los había sobrepasado.

“Todos estaban tan abrumados y angustiados que comunicar lo que había sucedido parecía imposible”, dijo una fuente, señalando que el perfil de Kirk había crecido tanto que no estaba claro cómo podrían dar la trágica noticia adecuadamente a sus seguidores. “Nos hizo un favor. Charlie realmente quería al presidente Trump. Fue lo correcto”.

Trump llamó a la esposa de Kirk mientras ella aún estaba en el hospital para ofrecerle sus condolencias, en lo que una fuente describió como un tono emotivo. Poco después, comenzaron los preparativos para que Trump viajara a Arizona para el funeral.

“Me han pedido que vaya”, dijo Trump la semana pasada en la Casa Blanca. “Creo que tengo una obligación”.

El evento, que se celebrará en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, con capacidad para más de 70.000 personas, probablemente ofrecerá una visión de los sentimientos que han recorrido el círculo de Kirk tras el tiroteo.

Además de Trump, los oradores destacados en el funeral incluyen al vicepresidente J. D. Vance; la secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles; el secretario de Estado, Marco Rubio; el jefe del Pentágono, Pete Hegseth; y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy.

Subrayando los estrechos lazos que Kirk construyó con muchos en el entorno de Trump, la Casa Blanca enviará dos aviones llenos de personal desde la Base Conjunta Andrews a Arizona este domingo. Las fuentes dijeron que los discursos no estarán sujetos a ningún tipo de revisión previa.

Muchos allegados a Kirk son figuras públicas y han expresado su dolor abiertamente en redes sociales: algunos entre lágrimas, otros con ira y otros buscando consecuencias más allá del hombre detenido, acusado de disparar y matar a Kirk.

“Se llevaron a mi jo**do amigo”, dijo un amigo de Kirk a CNN. “Queremos justicia”.

Fuentes cercanas a Kirk describen las horas posteriores a su muerte como caóticas. La esposa de Kirk y varios de sus amigos y colegas más cercanos volaron de inmediato a Utah tras ser alertados del tiroteo, dijo una de las fuentes.

Varias fuentes señalaron que su principal preocupación era asegurarse de que Erika Kirk estuviera en camino y bien informada. Se difundía información contradictoria mientras los aliados de Charlie Kirk intentaban obtener actualizaciones sobre su estado.

“Perdió mucha sangre, pero pensamos que había una posibilidad”, dijo una fuente a CNN.

Finalmente, los médicos informaron a los allegados de Kirk que no había forma de salvarlo desde el momento en que la bala lo alcanzó, según la fuente. Funcionarios de la administración tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Justicia, muchos de los cuales eran amigos cercanos de Kirk, fueron informados de su fallecimiento.

En sus primeras declaraciones públicas tras la muerte de su esposo, Erika Kirk hizo un llamado a la acción.

“No tienen idea del fuego que han encendido dentro de esta esposa… Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de batalla”, dijo, prometiendo hacer que la misión de su esposo sea más fuerte y grande. “Haré de Turning Point USA lo más grande que esta nación haya visto”, afirmó. “Lo prometo”.

Algunos conservadores ven la llegada de Erika Kirk a la dirección de Turning Point como una oportunidad para atraer a mujeres jóvenes al movimiento, de la misma manera que su difunto esposo atrajo a jóvenes a apoyar a Trump y las causas conservadoras.

La organización afirma que ya ha visto un aumento de interés desde la muerte de Charlie Kirk, con más de 62.000 solicitudes de estudiantes de secundaria y universidad para iniciar nuevos capítulos o involucrarse en los grupos existentes.

En medio del renovado interés, líderes conservadores han iniciado una cruzada contra quienes, según ellos, celebraron la muerte de Kirk, señalando sus publicaciones en redes sociales, contactando a sus empleadores y publicando su información personal.

Muchos demócratas prominentes condenaron la violencia política y expresaron sus condolencias por la muerte de Kirk, aunque señalaron algunos de sus puntos de vista más polémicos sobre armas, raza y género.

La Casa Blanca ha prometido utilizar al gobierno federal para actuar contra grupos progresistas en nombre de Kirk, sugiriendo que su asesino formaba parte de un movimiento más amplio que promovía la violencia contra los conservadores.

Uno de los funcionarios que lidera esa ofensiva ha sido el subsecretario general de la Casa Blanca, Stephen Miller. Una fuente dijo que Miller, amigo cercano de Kirk y quien se espera que hable en el funeral, se siente personalmente comprometido con la causa. La fuente señaló que uno de los últimos mensajes de texto de Kirk a Miller decía que el Gobierno debía investigar a los grupos que, según él, estaban “fomentando” la violencia y desmantelar sus redes financieras.

En los días posteriores a la muerte de Kirk, Miller mencionó una “red de organizaciones” a las que acusó de provocar disturbios, nombrando específicamente a las manifestaciones de Black Lives Matter. Black Lives Matter condenó la violencia política tras el tiroteo de Kirk, y un miembro de la junta declaró: “La justicia por mano propia no tiene cabida en una sociedad justa. Ni en la izquierda. Ni en la derecha. Ni en respuesta al racismo, ni en nombre de la rectitud. Debe ser rechazada, siempre”.

Los organizadores esperan que miles de dolientes asistan al funeral de este domingo, y se están haciendo arreglos para áreas de visualización adicionales para quienes no puedan entrar al estadio, según una fuente. Algunos aliados de Kirk expresaron preocupación por posibles amenazas de seguridad en torno al evento, aunque señalaron que eso no les impediría asistir. Tras el asesinato de Kirk, algunos altos funcionarios de la Casa Blanca han recibido protección del Servicio Secreto, incluida la secretaria de Prensa Karoline Leavitt, debido a amenazas de seguridad.

El evento ha recibido la designación de Nivel 1 en la Evaluación de Eventos Especiales, según un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, lo que permite el despliegue de importantes recursos federales de todo el Gobierno para fines de seguridad.

“Esta designación está reservada para eventos de la máxima importancia nacional y permite al gobierno federal proporcionar toda la gama de recursos de seguridad y aplicación de la ley necesarios para apoyar a las autoridades locales y garantizar un evento seguro y exitoso”, dijo el funcionario.

La designación se ha otorgado anteriormente a otras grandes reuniones como el Super Bowl y el Kentucky Derby.

