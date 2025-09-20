Dos eventos celestiales iluminarán el cielo en algunas regiones este fin de semana: ¿cuándo, dónde y cómo verlos?

Los observadores del cielo deben prepararse para un día lleno de eventos celestiales este domingo, incluyendo un eclipse solar parcial…

Los observadores del cielo deben prepararse para un día lleno de eventos celestiales este domingo, incluyendo un eclipse solar parcial en partes del hemisferio sur.

El eclipse solar parcial alcanzará su punto máximo, el momento en que la luna bloquea la mayor porción de la superficie solar, a las 3:41 p.m., hora de Miami. Pero todo el evento, a medida que la Luna se mueve entre la Tierra y el Sol, será visible desde la 1:29 p.m. hasta las 5:53 p.m., hora de Miami, según EarthSky.

A diferencia de un eclipse solar total, la Luna solo oscurecerá parcialmente la cara del Sol, haciendo que parezca que le da un mordisco.

Pero este eclipse parcial solo se verá en áreas limitadas.

“Si vives en Estados Unidos, este no es un gran eclipse solar para ver, ya que será visible desde el Pacífico Sur, Nueva Zelanda y la Antártida en este caso en particular”, dijo Jason Rhodes, científico jefe de astronomía y física del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California, en un correo electrónico.

Además, el eclipse solar parcial será visible en partes de Australia, según Time and Date.

“Vivimos en un sistema único (Tierra/Luna/Sol) de modo que la Luna y el Sol son casi del mismo tamaño en nuestro cielo. El Sol es físicamente mucho más grande, pero está mucho más lejos (de la Tierra), así que es casi del mismo tamaño que la Luna”, explicó Rhodes.

“Así que podemos tener una superposición (o alineación) casual de la Luna frente al Sol que puede bloquear el Sol parcial o completamente. Y a esto lo llamamos eclipse.”

Cualquiera que planee observar el eclipse debe recordar usar métodos seguros de observación solar. No hacerlo puede causar lesiones oculares graves. Ninguna parte de un eclipse solar parcial es segura de ver sin la protección ocular adecuada debido a que siempre será visible parte de la potente luz solar.

Para observar el eclipse solar parcial de forma segura, use gafas de eclipse certificadas o un visor solar portátil con la etiqueta de la norma internacional ISO 12312-2. Si normalmente usa gafas, manténgalas puestas y coloque las gafas de eclipse encima o sostenga un visor solar portátil frente a ellas, según la Sociedad Astronómica Americana.

Póngase las gafas de eclipse antes de mirar hacia arriba y recuerde alejarse del sol antes de quitárselas. Vigile siempre a los niños que usan gafas de eclipse para asegurarse de que no se las quiten mientras miran al sol.

Las gafas de sol no sustituyen a las gafas de eclipse ni a los visores solares, que son 100.000 veces más oscuros y cumplen con una norma de seguridad internacional.

También puede observar el Sol con un telescopio, binoculares o una cámara que tenga un filtro solar especial en la parte frontal, que funciona de la misma manera que las gafas de eclipse. La NASA recomienda no mirar al sol a través de ningún dispositivo óptico sin filtro (lente de cámara, telescopio, binoculares) mientras use gafas para eclipse o un visor solar portátil. Los rayos solares pueden penetrar el filtro de las gafas o el visor, dada la concentración que pueden alcanzar a través de un dispositivo óptico, y pueden causar graves daños oculares.

Quienes estén en el hemisferio norte y no puedan ver el eclipse solar parcial tendrán la oportunidad de presenciar un evento celeste este fin de semana porque Saturno estará en oposición el domingo a las 2 a.m., hora de Miami.

“Cuando un planeta está en oposición, significa que el planeta está en el lado opuesto de la Tierra respecto al sol. Así que el sol está en una dirección y el planeta en otra”, dijo Rhodes. “Y para los planetas (más lejanos) del Sol que de la Tierra, este es el mejor momento para verlos, porque es cuando serán más brillantes en el cielo.”

Para el mejor momento de visibilidad, puede consultar una calculadora planetaria.

Saturno seguirá siendo visible hasta principios de octubre.

“Se puede ver fácilmente Saturno cuando está en oposición”, dijo Rhodes. “Pero si tienen tiempo, les sugiero que busquen un club de astronomía local y vayan a observar Saturno a través de un telescopio”.

Sin telescopio, Saturno lucirá tan brillante como la estrella más brillante, pero con uno, podrá ver los famosos anillos del planeta.

“Estamos entrando en una fase lunar en la que la Luna no brillará tanto en el cielo”, dijo Rhodes. “Así que este es un año particularmente bueno para la oposición de Saturno”.

Preste atención a tres lunas llenas más este año, con superlunas —lunas llenas que aparecen cuando la Luna está más cerca de la Tierra— en octubre, noviembre y diciembre.

Aquí está la lista de lunas llenas restantes en 2025, según el Farmers’ Almanac:

6 de octubre: Luna de la cosecha

5 de noviembre: Luna del castor

4 de diciembre: Luna fría

Aquí están las fechas de mayor actividad de las lluvias de meteoros restantes en 2025, según la Sociedad Americana de Meteoros y EarthSky.

Dracónidas: 8-9 de octubre

Oriónidas: 22-23 de octubre

Táuridas del Sur: 3-4 de noviembre

Táuridas del Norte: 8-9 de noviembre

Leónidas: 16-17 de noviembre

Geminidas: 13-14 de diciembre

Úrsidas: 21-22 de diciembre

