Donald Trump anuncia arancel de 100 % a películas hechas en el extranjero

El presidente Donald Trump dijo en un posteo en Truth Social el lunes que impondrá un arancel de 100 %…

El presidente Donald Trump dijo en un posteo en Truth Social el lunes que impondrá un arancel de 100 % “a todas y cada una de las películas que se hagan fuera de Estados Unidos”.

Trump no especificó cuándo ni cómo podría aplicarse el arancel.

Si cumple su amenaza, sería la primera vez que básicamente impone un arancel a un servicio en lugar de a un bien tangible.

El presidente había amenazado inicialmente en mayo con un arancel de 100 % a las películas producidas en el extranjero, argumentando que otros países ofrecen incentivos fiscales que han atraído a cineastas. En su publicación del lunes, mencionó a California, diciendo que el estado “ha sido particularmente golpeado”.

Mientras tanto, el estado ha propuesto y aplicado numerosos incentivos fiscales, al igual que otras ciudades estadounidenses.

Hollywood quedó completamente sorprendido cuando Trump adelantó el arancel en mayo. “A primera vista, es impactante y representaría una paralización casi total de la producción”, dijo a CNN en ese momento una fuente de la industria. “Pero en realidad, no tiene jurisdicción para hacer esto y es demasiado complejo de aplicar”.

Los actores y directores estadounidenses generalmente prefieren trabajar cerca de casa. Pero “la realidad es que es más barato para los estudios de Hollywood pagar vuelos para todos, pagar hoteles, porque el costo de la mano de obra, la falta de reembolsos y la posibilidad de hacer las cosas en el extranjero es infinitamente más barato”, dijo a CNN en mayo Jay Sures, vicepresidente de United Talent Agency.

Las acciones de Netflix (NFLX) abrieron con una baja de 1 % el lunes en la mañana tras el posteo de Trump, mientras que otras compañías relacionadas con el cine, incluidas AMC (AMC) y The Walt Disney Company (DIS), abrieron al alza.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.