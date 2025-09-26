Detienen a actriz venezolana por su presunta relación con la muerte de los músicos colombianos B King y Regio Clown

La actriz y creadora de contenido venezolana Angélica Yetsey Torrini León, también conocida como Angie Miller, fue detenida en México…

La actriz y creadora de contenido venezolana Angélica Yetsey Torrini León, también conocida como Angie Miller, fue detenida en México por su presunta relación con la muerte de dos músicos colombianos cuyos cuerpos fueron hallados el 17 de septiembre, de acuerdo con información de la Fiscalía de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad federal.

En un comunicado, la Fiscalía dijo este viernes que Torrini —a quien en principio se reportó como desaparecida— fue arrestada el martes en el municipio de Tlalnepantla, en el central Estado de México.

Una ficha del Registro Nacional de Detenciones, dependiente de la Secretaría de Seguridad federal, detalla que la detención ocurrió en esa fecha alrededor de las 8:15 de la noche, hora local, y fue realizada por la Coordinación General de Combate al Secuestro.

La Fiscalía de la Ciudad de México dijo a CNN que la detención se realizó en relación con el caso de los músicos colombianos, sin dar más detalles.

CNN contactó a las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México y a la Secretaría de Seguridad federal para solicitar más información y preguntar cuáles son los delitos de los que se acusa a Torrini, y está a la espera de respuesta.

CNN también busca saber si Torrini cuenta con representación legal y contactó a la Cancillería venezolana para solicitar comentarios.

El arresto de Torrini se da a conocer cuatro días después de que las autoridades confirmaran las muertes de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King, y Jorge Luis Herrera Lemos, conocido como Regio Clown.

El lunes, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que los hombres desaparecieron el 16 de septiembre. El 17 de septiembre —agregó—, se encontraron dos cuerpos en el Estado de México y el 22 de septiembre esos cadáveres fueron identificados por familiares de Sánchez y Herrera. A raíz de estos hechos, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación por homicidio.

Algunos medios locales han reportado que los cuerpos de los dos músicos tenían signos de violencia y fueron hallados con un mensaje presuntamente de una organización criminal local.

En su cuenta de Instagram, Torrini tiene varias publicaciones con Sánchez y Herrera. En una publicación del 11 de septiembre, se refirió a Sánchez como “mi colombiano favorito”. En otra publicación días después, tras la desaparición de los músicos, pidió ayuda para encontrarlos. “Hagamos que nuestros amigos regresen a casa”, escribió.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.