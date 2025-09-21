“Demon Slayer: Infinity Castle” rompe otro récord, lidera la taquilla nacional por segundo fin de semana

Hollywood ha considerado durante mucho tiempo al anime como un género modesto pero constante en la taquilla nacional. Pero el…

Hollywood ha considerado durante mucho tiempo al anime como un género modesto pero constante en la taquilla nacional. Pero el éxito inesperado de “Demon Slayer: Infinity Castle” ha obligado a la industria a replantearse el potencial de la animación japonesa para atraer grandes audiencias a los cines.

“Infinity Castle”, distribuida por Crunchyroll, propiedad de Sony, cayó un 76 % respecto a su fin de semana de estreno, pero aun así terminó en el puesto número 1 de la taquilla, recaudando US$ 17,3 millones de viernes a domingo y llevando su total a US$ 104,73 millones tras nueve días en cines de EE.UU.

El hecho de que una película de anime supere ampliamente las expectativas era algo que se esperaba desde hace tiempo. Se han estrenado más de 100 películas de anime desde el año 2000, pero ninguna había alcanzado los US$ 50 millones en la taquilla nacional. Una encuesta publicada en enero de 2024 por Vox Media y Polygon mostró que el 42 % de la Generación Z dice ver anime semanalmente.

En el caso de “Infinity Castle”, ha ayudado que la última entrega de la popular franquicia “Demon Slayer” haya recibido elogios de la crítica, obteniendo un 98 % de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de 69 en Metacritic.

“Creo que los directivos de los estudios y los cines deberían estar muy contentos de que, si esto se convierte en una tendencia y no en una anomalía, añadirá otra categoría de películas al repertorio de contenido potencial para proyectar en la gran pantalla”, dijo Paul Dergarabedian, jefe de tendencias de mercado en Comscore.

La atención sostenida que “Infinity Castle” ha recibido de la Generación Z y la Generación Alfa ha sido un factor clave no solo para la película, sino para el género anime en general, y le ha dado a Sony y Crunchyroll el éxito sorpresa de septiembre.

Dergarabedian dijo que es “algo sin precedentes” que una película de anime internacional tenga tan buen desempeño en el mercado nacional.

Shawn Robbins, director de análisis en Fandango y fundador de la firma Box Office Theory, dijo que el entusiasmo generado por la película entre los espectadores más jóvenes “puede ser un arma de doble filo” porque el interés puede desvanecerse rápidamente o ganar impulso al atraer nuevas audiencias, recordando el éxito inesperado de “A Minecraft Movie” de Warner Bros. Pictures este año, que recaudó US$ 162,75 millones en su primer fin de semana y terminó con US$ 424 millones.

Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

El fin de semana de estreno récord de “Infinity Castle” puede haber ampliado el alcance del anime entre los espectadores estadounidenses que de otro modo no habrían considerado ver una película de “Demon Slayer”, dijo Robbins.

“Eso realmente puede inspirar a la gente a ir y ver algo de lo que quizás no habían oído hablar”, dijo Robbins, agregando que la película atrajo a “prácticamente todos los rincones del mundo del anime”, incluidos espectadores con un interés pasajero.

El viernes, “Infinity Castle” se convirtió en la película de anime más taquillera a nivel nacional, superando otro récord previamente ostentado por el éxito de Warner Bros. de 1999, “Pokémon The First Movie: Mewtwo Strikes Back” (US$ 85 millones).

Mientras “Infinity Castle” lideró la taquilla del fin de semana, la película número 2 fue “Him” de Universal Pictures y Monkeypaw Productions, que debutó con US$ 13,5 millones, quedando por debajo de las expectativas.

David A. Gross, quien escribe el boletín de la industria FranchiseRe, dijo que Jordan Peele, uno de los productores de “Him”, es “principalmente responsable” de su éxito a pesar de las malas críticas. “Him” tiene una puntuación de 29 % en Rotten Tomatoes.

“Las películas originales que se estrenaron el fin de semana lo tuvieron más difícil porque si no tienes las mejores críticas y tienes muy poco reconocimiento de marca… se complica un poco más”, dijo Dergarabedian.

También en cartelera este fin de semana estuvo “The Conjuring: Last Rites” de Warner Bros. (US$ 12,95 millones), que ocupó el tercer lugar.

“The Long Walk” de Lionsgate y “Downton Abbey: The Grand Finale” de Focus Features empataron en el cuarto puesto con US$ 6,3 millones cada una.

La taquilla del fin de semana terminó en alrededor de US$ 75 millones de viernes a domingo, en comparación con los aproximadamente US$ 83 millones del año pasado, según Dergarabedian. Eso deja la taquilla general apenas un 4,38 % arriba desde enero, en comparación con el mismo periodo del año pasado, según datos de Comscore.

“El fin de semana pasado fue inusualmente grande porque ‘Demon Slayer’ debutó con más de US$ 70 millones”, dijo Dergarabedian, agregando que “hubiéramos esperado más (este fin de semana)”, pero “así son los altibajos de la taquilla”.

