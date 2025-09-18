Decenas de celebridades suben al escenario en Londres para la recaudación de fondos ‘Together for Palestine’

Decenas de músicos, actores, activistas y oradores subieron al escenario en el estadio más grande de Londres el miércoles para…

Decenas de músicos, actores, activistas y oradores subieron al escenario en el estadio más grande de Londres el miércoles para recaudar fondos para el pueblo palestino en un concierto benéfico por la guerra en Gaza.

El evento, “Together for Palestine”, reunió a una alineación repleta de estrellas en el Wembley Arena e incluyó actuaciones de Bastille, James Blake, Paloma Faith, Jamie xx y PinkPantheress, así como de artistas palestinos como Sama’ Abdulhadi, Saint Levant y Elyanna.

Actores como Florence Pugh, Nicola Coughlan y Benedict Cumberbatch, y otras figuras destacadas como el presentador Mehdi Hasan, el futbolista Eric Cantona y Francesca Albanese, la enviada especial de la ONU para Palestina, también hablaron en el evento.

La recaudación fue organizada por el artista británico Brian Eno, quien también actuó. En un artículo que escribió en The Guardian antes del evento, Eno dijo que él y otros habían estado trabajando durante un año para hacerlo posible.

“Incluso encontrar un lugar resultó un desafío: la mera mención de la palabra ‘Palestina’ era casi una garantía de rechazo”, escribió Eno. “Pero en algún momento de los últimos meses, algo cambió. Wembley firmó un contrato, YouTube finalmente accedió a transmitir el evento y, lo más importante, los artistas aceptaron participar”.

La artista palestina Malak Mattar ayudó a diseñar el escenario junto a la reconocida escenógrafa Es Devlin. El escenario presentó el trabajo de ocho artistas palestinos que, según Vogue, han resultado muertos por Israel.

El evento benéfico se produce en medio de la creciente indignación mundial por la guerra de Israel en Gaza, que ha provocado la muerte de casi 65.000 personas, según el Ministerio de Salud palestino. El martes, una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza, sumándose a un creciente coro de expertos que acusan a Israel de genocidio. El Gobierno israelí ha rechazado firmemente las acusaciones de genocidio.

El martes, Israel anunció que comenzaba una incursión terrestre en la ciudad de Gaza, desafiando la condena internacional y las advertencias de que el asalto agravará una crisis humanitaria ya grave, con partes de Gaza declaradas oficialmente en hambruna.

Las ganancias de la venta de entradas para el evento con entradas agotadas del miércoles por la noche se destinaron a organizaciones palestinas a través de Choose Love, una organización benéfica del Reino Unido que apoya a trabajadores humanitarios en zonas de conflicto. Entre los grupos para los que recauda fondos se encuentran el Palestine Children’s Relief Fund (PCRF), la Palestinian Medical Relief Society y Taawon, que dirige programas de atención a huérfanos en Gaza.

A las 10:00 p.m. hora local, la actriz y activista Jameela Jamil anunció que el espectáculo había recaudado 1,5 millones de libras esterlinas (US$ 2 millones), según The Guardian.

Paloma Faith actuó con un vestido hecho de una kufiya, un pañuelo tradicional de Medio Oriente y símbolo de la identidad palestina. Eno leyó el poema “Oh rascal children of Gaza” del escritor palestino Khaled Juma.

Varios de los oradores criticaron a otras celebridades por guardar silencio ante el sufrimiento continuo de los palestinos.

“El silencio ante tal sufrimiento no es neutralidad. Es complicidad. Y la empatía no debería ser tan difícil y nunca debió serlo”, dijo la actriz Florence Pugh, según videos publicados en línea.

“Hay muchos artistas que amo, y que sé que ustedes aman, que tienen cientos de millones de seguidores, y no están diciendo nada en este momento”, dijo la actriz Nicola Coughlan.

Antes del concierto benéfico, decenas de celebridades, incluida la artista ganadora del Grammy Billie Eilish, el ganador del Oscar y protagonista de “Oppenheimer” Cillian Murphy, y el galardonado actor Joaquin Phoenix, participaron en un video pidiendo un alto el fuego en Gaza.

“Tenemos que decir la verdad en nombre del pueblo de Palestina”, dijo el actor escocés Brian Cox en el video.

La fotógrafa y activista estadounidense Nan Goldin dijo: “El papel del artista en la sociedad siempre ha sido alzar la voz, arriesgarse a decir la verdad al poder”.

Steve Coogan, actor, productor, guionista y comediante inglés, también aparece en el video.

“Es importante alzar la voz ahora, no cuando esto termine, sino ahora mismo, mientras está ocurriendo, presionen a su gobierno. Brinden su apoyo a quienes están haciendo campaña pacíficamente por Palestina. Exijan un alto el fuego, detengan las muertes”, dijo Coogan.

El concierto benéfico del miércoles se produce pocos días después de que celebridades mostraran su apoyo a Gaza en los premios Emmy. El nominado al Emmy Javier Bardem apareció en la alfombra roja con una kufiya, un pañuelo tradicional palestino, para denunciar lo que calificó como “el genocidio en Gaza”. Hannah Einbinder, quien ganó un Emmy por su papel en la serie de televisión “Hacks”, pidió un “Palestina libre” en el escenario.

Cientos de artistas se han unido a Artists4Ceasefire, una campaña que a finales de octubre de 2023 publicó una carta instando al Congreso de Estados Unidos y al entonces presidente Joe Biden a pedir un alto el fuego inmediato.

En los Oscar del año pasado, Eilish y su hermano y músico Finneas estuvieron entre las celebridades que lucieron en la alfombra roja pines rojos de solapa de Artists4Ceasefire, pidiendo un alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrega de ayuda humanitaria a Gaza.

