Confirmado: Estados Unidos está en una grave crisis laboral

El crecimiento del empleo en Estados Unidos fue tan débil en julio que el presidente Donald Trump despidió a la directora de la oficina encargada de recopilar datos de empleo, alegando sin fundamento que los datos estaban manipulados.

Pero las nuevas cifras publicadas este miércoles muestran que ese escaso crecimiento del empleo no fue una anomalía: por primera vez en más de cuatro años, hay menos puestos vacantes que personas que buscan empleo.

“Este es un punto de inflexión para el mercado laboral”, escribió el miércoles Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union. “Es otra grieta más”.

El número de vacantes de empleo se redujo a un estimado de 7,18 millones, a finales de julio, según datos de la Encuesta sobre ofertas de empleo y rotación laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Estadística publicados el miércoles.

Las vacantes de empleo no solo están en su nivel más bajo en 10 meses, sino que también están por debajo del número de trabajadores desempleados (7,2 millones) por primera vez desde abril de 2021.

Los economistas esperaban que las vacantes se redujeran ligeramente con respecto a junio y se situaran en 7,37 millones, en julio, según las estimaciones de consenso de FactSet.

La actividad de rotación laboral reportada en el informe JOLTS proviene de una encuesta diferente a la del informe mensual de empleos, por lo que las cifras no están destinadas a coincidir exactamente. Sin embargo, aún puede proporcionar una buena idea de las tendencias subyacentes: como la mayoría de los indicadores económicos, el JOLTS debe verse y analizarse junto con otros datos.

El informe JOLTS de este miércoles es la primera de varias publicaciones importantes de datos del mercado laboral que se darán a conocer en esta semana abreviada por el feriado del Día del Trabajo, culminando con el informe de empleos de agosto el próximo viernes. Los economistas esperan que las ganancias de empleo se mantengan bastante tibias, en 80.000, y que la tasa de desempleo se mantenga estable en 4,2 %, según las estimaciones de FactSet.

“Lo que realmente buscaba [en los datos de la JOLTS] eran revisiones, porque tuvimos esas grandes revisiones [a los informes de empleos de mayo y junio]; pero no fue el caso”, dijo Dan North, economista principal para Norteamérica en Allianz Trade, a CNN en una entrevista. “Ciertamente, creo que el informe de empleo del viernes dará el número más importante. Estaremos atentos a las revisiones, porque los últimos dos meses fueron bastante impactantes, y esperamos que este mes vuelva a ser bajo, similar a lo que tuvimos el mes pasado”.

Los datos de este miércoles son otra señal de que el mercado laboral no solo se está enfriando, sino que se ha estancado: la contratación se mantuvo estancada, los trabajadores permanecieron en sus puestos y los despidos siguieron siendo bajos.

La rotación, tan importante para un mercado laboral saludable, prácticamente ha dejado de existir.

Los datos de la JOLTS de julio “ofrecen un buen recordatorio de por qué la rotación en el mercado laboral importa: puede ayudar a aumentar los salarios, crear más oportunidades para que una gama más amplia de trabajadores ingrese al mercado y apoyar la innovación”, escribió el miércoles Allison Shrivastava, economista del sitio de empleo Indeed. “En los últimos meses, lo contrario ha sido en gran medida cierto”.

Además de tener menos dinamismo, el mercado laboral depende cada vez más de unos pocos sectores seleccionados —principalmente el de la salud, y en menor medida el de ocio y hospitalidad— para impulsar el crecimiento general del empleo. Sin embargo, incluso las oportunidades dentro de esas industrias parecen estar disminuyendo.

Las vacantes de empleo cayeron más en el sector de salud y asistencia social en julio y también bajaron algo en ocio y hospitalidad, según mostraron los datos del miércoles.

Las vacantes aumentaron más en el comercio mayorista, la construcción y el Gobierno federal (donde áreas como la aplicación de la ley inmigratoria están contratando en masa mientras otras agencias intentan recuperar empleados después de los grandes recortes de personal de la administración Trump).

El informe del miércoles también mostró que la contratación se mantuvo estable en la mayoría de los sectores (incluidos la salud y el Gobierno federal). Las mayores ganancias en contratación se dieron en “otros servicios” (una categoría general que incluye trabajos como reparación, mantenimiento, cuidado de mascotas, etc.) y en el comercio mayorista.

