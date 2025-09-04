¿Cómo fue el accidente del funicular de Lisboa y quiénes son las víctimas?

Al menos 16 personas murieron y 21 resultaron heridas después de que un funicular —un tipo de tren que se…

Al menos 16 personas murieron y 21 resultaron heridas después de que un funicular —un tipo de tren que se desplaza por pendientes empinadas— descarrilara en la capital de Portugal, Lisboa, la tarde del miércoles.

Las autoridades aún investigan la causa exacta del desastre, que dejó a la ciudad conmocionada y al país en tres días de luto nacional.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre la tragedia:

El histórico funicular da Glória se accidentó poco después de las 6 p.m. del miércoles (1 p. m. hora de Miami), según CNN Portugal, afiliada de CNN.

Testigos dijeron haber visto cómo uno de los dos vagones del funicular se descarriló y bajó descontrolado por la calle antes de chocar contra un edificio. Un hombre llamado Bruno contó a CNN Portugal que el vagón iba “completamente fuera de control”.

“Parecía un juguete lanzado de un lado al otro de la calzada de la Glória. Escuché gritos y, de repente, un fuerte estruendo”, dijo. “Ya no se oía a la gente y apareció una nube de humo marrón”.

Otro residente de la zona, que ha vivido allí durante 50 años, relató que el funicular desprendía un olor extraño y hacía ruidos poco habituales antes de la tragedia.

Videos del accidente muestran vehículos de emergencia alineados en la Calçada da Glória, la estrecha calle donde operaba el funicular. El vagón siniestrado quedó en medio de la vía, con láminas de metal retorcidas colgando de su estructura.

Las autoridades locales dijeron que es muy pronto para establecer la causa, pero el Regimiento de Bomberos de Lisboa informó que un cable se desprendió de la línea, lo que habría causado que el funicular perdiera el control, según el diario Observador.

El primer ministro de Portugal Luis Montenegro dijo este jueves en la tarde que 16 personas habían muerto en el accidente. Inicialmente, las autoridades habían reportado 17 fallecidos.

Más temprano, Margarida Castro Martins, directora de Protección Civil de Lisboa, indicó que 21 personas resultaron heridas, de las cuales 11 son extranjeras. Entre ellas hay ciudadanos de Alemania, España, Corea del Sur, Cabo Verde, Italia, Canadá, Francia, Suiza y Marruecos. Cuatro víctimas aún no han sido identificadas por nacionalidad.

Un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. dijo a CNN en un correo electrónico que puede confirmar que un ciudadano estadounidense murió en el descarrilamiento y que la embajada estadounidense en Lisboa está “trabajando estrechamente con las autoridades locales para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en el área afectada”.

El Ministerio de Exteriores de Alemania señaló que su embajada en Lisboa está en estrecho contacto con las autoridades locales. En tanto, una fuente del Ministerio de Exteriores de España dijo a CNN que los ciudadanos españoles involucrados ya fueron dados de alta del hospital.

Una mujer italiana que viajaba en el otro vagón del funicular al momento del accidente dijo a la prensa de su país que estaba impactada por lo sucedido.

Stefania Lepidi relató a Corriere della Sera que el coche en el que viajaba retrocedió y se detuvo en un bloque de concreto al final de la vía.

Sufrió una fractura en el brazo, pero señaló que su destino pudo haber sido muy diferente si hubiera estado en el otro vagón.

“Todos salimos por nuestro propio pie. El otro vagón estaba lleno de muertos”, dijo, según el diario.

La persona más joven herida tiene tres años y la mayor, 65, según Castro Martins.

El sindicato de trabajadores del transporte Sitra informó la noche del miércoles que André Jorge Gonçalves Marques, guardafrenos de la empresa operadora CARRIS, murió en el accidente. CARRIS confirmó su fallecimiento en un comunicado en el que lo describió como un profesional “dedicado, amable, sonriente y siempre dispuesto a contribuir al bien común”.

Las identidades de las demás víctimas aún no se han dado a conocer públicamente.

Según la revista Illumin de la Universidad del Sur de California, los funiculares usan un sistema de poleas con contrapeso para generar energía cinética, de modo que cuando un vagón desciende, el otro asciende.

De manera sencilla, un funicular puede describirse como un híbrido entre un ascensor y un tren. Se usan principalmente para transportar personas y cargas por pendientes pronunciadas.

Existen en ciudades como Estambul, Tokio, Barcelona, Estocolmo y Budapest. El Peak Tram de Hong Kong fue el primero de su tipo en Asia, inaugurado en 1888, según la oficina de turismo del territorio.

El Elevador da Glória es uno de los tres funiculares de Lisboa. Fue inaugurado en 1885 y electrificado en 1915, de acuerdo con la oficina de turismo de la ciudad.

El trayecto recorre unos 265 metros en la empinada Calçada da Glória, según CARRIS, su operadora.

En días laborables, puede realizar hasta 87 viajes diarios entre las 7 a.m. y la medianoche, cada uno de unos tres minutos. Dos trayectos cuestan 4,20 euros (US$ 4,89).

El funicular es utilizado tanto por locales como por turistas para subir la calle adoquinada que lleva a un mirador con vistas de la ciudad.

En mayo, estuvo cerrado cuatro días por trabajos de mantenimiento, según informó CARRIS.

El miércoles, la empresa dijo que “lamenta la existencia de víctimas y vigila la situación”, y aseguró que “todos los protocolos de mantenimiento se realizaron y se cumplieron”.

CARRIS abrió una investigación junto a las autoridades para determinar la causa del accidente.

Las investigaciones sobre la causa del incidente están en curso, dijo este jueves el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas.

Los otros dos funiculares de la ciudad están suspendidos, añadió.

Mientras tanto, Portugal decretó tres días de luto nacional. Eventos como un concierto gratuito al aire libre fueron pospuestos, informó en redes sociales la oficina de cultura de la ciudad.

El jueves, transeúntes improvisaron un memorial junto a la Calçada da Glória, dejando ramos de flores bajo las cintas de seguridad colocadas por los equipos de emergencia.

El Parlamento Europeo bajó sus banderas a media asta en solidaridad con Portugal, informó en redes sociales su presidenta, Roberta Metsola.

“El trágico accidente en el Elevador da Glória ha sacudido profundamente a Europa”, señaló.

