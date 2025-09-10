Cómo Charlie Kirk llegó a ganarse la admiración de Trump

Charlie Kirk era un orgulloso desertor universitario con una línea directa al presidente Donald Trump como pocos. Visitante frecuente de…

Charlie Kirk era un orgulloso desertor universitario con una línea directa al presidente Donald Trump como pocos.

Visitante frecuente de la Casa Blanca, Kirk era mucho más que un aficionado leal y admirador del presidente; tenía el pulso de la base MAGA y se aseguraba de que sus opiniones fueran conocidas, incluso en las raras ocasiones en que no estaba de acuerdo, como con la decisión de Trump en junio de atacar sitios nucleares en Irán.

En ese momento, Kirk dijo que advirtió sobre las posibles consecuencias con los seguidores más jóvenes, muchos de los cuales se sintieron atraídos por Trump debido a su promesa de campaña de poner fin a las guerras en el extranjero.

La mera noción de que Kirk ofreció una crítica —y Trump la aceptó sin contraatacar— subraya cuánto admiraba el presidente al activista conservador y respetaba la fortaleza de su organización Turning Point USA. Personas cercanas a él dijeron que Kirk se veía a sí mismo como un verdadero creyente en los valores conservadores y en Trump, y que estaba decidido a fortalecer su movimiento en el segundo mandato del presidente.

“Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud en Estados Unidos mejor que Charlie”, escribió Trump en las redes sociales este miércoles en una publicación anunciando la muerte de Kirk, subrayando su estrecha relación. “Todos lo amaban y admiraban, especialmente yo”.

El homicidio de Kirk sorprendió a la Casa Blanca y causó conmoción en todo el Partido Republicano, y representa una pérdida personal para la primera familia de Estados Unidos.

Trump le atribuyó a Kirk, de 31 años, haber movilizado el voto joven que lo llevó a la victoria en 2024. Pero antes de eso, se había convertido en un amigo y asesor valioso y de confianza para el presidente y su familia.

Trump consideraba a Kirk como parte de su familia extendida, dijo a CNN una fuente familiarizada con la relación, y su muerte ha sido recibida con horror, conmoción y dolor en el círculo íntimo de Trump. El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., era especialmente cercano a Kirk, con quien había viajado y aparecido públicamente en numerosas ocasiones a medida que crecía el movimiento MAGA, la más reciente en la cumbre de Turning Point USA en Florida en julio.

“Te quiero, hermano. Le diste a tanta gente el valor de alzar la voz y nunca seremos silenciados”, escribió Trump Jr. en X.

Jared Kushner, yerno del presidente y alto asesor durante su primer mandato, destacó el papel de Kirk en la campaña de 2016 y el desarrollo del movimiento MAGA.

“Cuando estaba en la Casa Blanca, las organizaciones establecidas a menudo se quejaban de que seguíamos haciendo eventos con Charlie, a lo que yo respondía: ‘Él viene con grandes ideas, es fácil trabajar con él y siempre supera las expectativas’”, publicó Kushner en X, llamando a Kirk “lo mejor de MAGA”.

Donald Trump fue solo el cuarto presidente en la vida de Kirk. Nacido en 1993, creció en los suburbios del noroeste de Chicago. A menudo hablaba de sus primeras señales de conciencia política y activismo a los 15 años, cuando el senador de su estado natal, Barack Obama, ganó la presidencia.

Kirk no celebró la histórica victoria de Obama en 2008. Su propio ascenso político siguió el crecimiento del movimiento Tea Party. Asistió brevemente a Harper College en Palatine, Illinois, pero abandonó los estudios para seguir su activismo conservador, una decisión que más tarde se convirtió en motivo de orgullo.

“Si quieres sobresalir, no vayas a la universidad”, decía Kirk en los mítines. “A mí me funcionó”.

Un poco más de una década después, Kirk ya era una estrella conservadora, primero como confidente cercano de Trump Jr., quien finalmente se ganó la confianza de su padre. Kirk era excepcionalmente cercano a J. D. Vance, desempeñando un papel clave en su carrera por el Senado de Ohio en 2022 y presionando a Trump para seleccionarlo como vicepresidente en 2024.

“Recen por Charlie Kirk”, escribió Vance este miércoles. “Un tipo genuinamente bueno y un joven padre”.

Kirk y su organización política afiliada, Turning Point Action, fueron fundamentales para asegurar el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Por ejemplo, el grupo invirtió millones de dólares en un programa para movilizar votantes en Arizona, un estado clave en disputa que Trump recuperó de manos del presidente Joe Biden.

Como parte de su iniciativa “Chase the Vote”, los empleados del grupo cultivaron relaciones con votantes específicos a lo largo de la campaña para ayudar a asegurar que votaran en las elecciones. Esos esfuerzos incluyeron fomentar la votación anticipada, llevar a los votantes a las urnas y ayudarlos a enviar sus boletas por correo, todo con el objetivo de asegurar que los votantes poco frecuentes que estaban inclinados a apoyar a Trump realmente cumplieran con emitir su voto.

CNN informó el año pasado que el esfuerzo de Turning Point ayudó a asegurar votos de más de 125.000 votantes irregulares que había identificado en Arizona, según una persona con conocimiento de la operación del grupo. Trump ganó el estado por aproximadamente 187.000 votos.

Trump se ha jactado de su desempeño con los votantes jóvenes en 2024: redujo su derrota entre los jóvenes de 18 a 29 años a 11 puntos desde 24 puntos en 2020, y le atribuyó en parte a Kirk su atractivo entre esos votantes.

“Y Charlie Kirk te lo dirá, TikTok ayudó, pero Charlie Kirk también ayudó”, dijo Trump durante una ceremonia de juramento en la Oficina Oval para la jueza Jeanine Pirro, a la que Kirk asistió en mayo.

Después de las elecciones, hubo discusiones sobre un papel para Kirk dentro del Gobierno, dijeron varias fuentes a CNN en ese momento. Finalmente, se decidió que podía ser más influyente y tener más poder fuera del Gobierno federal. Sin embargo, fue enormemente influyente con aquellos que sí terminaron en el gabinete de Trump, ayudando a evaluar y entrevistar a los candidatos.

Kirk se trasladó temporalmente a Palm Beach durante la transición presidencial y luego pasó una cantidad significativa de tiempo en Washington después de que el presidente regresó al cargo, asistiendo a las ceremonias de juramento de numerosos funcionarios con los que tenía una relación cercana. Las fuentes describieron a Kirk como alguien con una habilidad única para construir y mantener amistades, incluso con funcionarios que estaban en desacuerdo entre sí.

La relación de Kirk con Trump creció durante el segundo mandato, pero la gratitud del presidente ya era evidente desde hace tiempo.

“Charlie es fantástico. Quiero decir, este tipo, no crean lo que dicen cuando escuchan que los jóvenes son liberales”, dijo Trump en la víspera de su investidura. “No lo son. Quizás solían serlo, pero ya no lo son”.

