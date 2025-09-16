Comisión de la ONU afirma que Israel está cometiendo genocidio en Gaza

Una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en…

Una investigación independiente de las Naciones Unidas concluyó por primera vez que Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza y que los principales líderes del país han incitado al genocidio, en lo que describió como la “conclusión más autorizada de la ONU hasta la fecha”.

En un informe de 72 páginas publicado este martes, la comisión, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH), encontró que Israel ha “cometido cuatro actos genocidas” en el enclave desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas llevó a cabo ataques mortales contra Israel e Israel lanzó su campaña militar.

Estos actos incluyen la muerte de palestinos en Gaza, causarles “graves daños físicos y mentales”, “sofocar deliberadamente al grupo condiciones de vida que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial” e “imponer medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo”, según el informe.

Casi 65.000 palestinos han muerto en Gaza desde el 7 de octubre, según el Ministerio de Salud palestino. El ministerio no distingue entre civiles y combatientes, pero afirma que la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

El gobierno israelí sostiene que está llevando a cabo la guerra en Gaza en defensa propia y de acuerdo con el derecho internacional, negando firmemente las acusaciones de genocidio.

“Israel rechaza categóricamente el informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de la Comisión de Investigación”, declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un comunicado este martes. Describió la investigación como un “informe basado completamente en las falsedades de Hamas” y acusó a los autores de ser agentes del grupo militante, “cuyas horribles declaraciones sobre los judíos han sido condenadas en todo el mundo”.

Durante años, Israel ha acusado al CDH, que encargó el informe, de tener un sesgo antiisraelí.

La administración Trump ha respaldado a Israel, retirándose del organismo de la ONU en 2018, durante su primer mandato, y durante el primer mes de su segundo. Israel ha argumentado sistemáticamente que actúa conforme al derecho internacional.

Pero las acusaciones de genocidio están creciendo a nivel internacional, incluso dentro de Estados Unidos.

La semana pasada, los senadores estadounidenses Chris Van Hollen y Jeff Merkley dijeron que el gobierno del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu está “implementando un plan para limpiar étnicamente a Gaza de palestinos” y que Estados Unidos es cómplice.

A principios de este mes, la Asociación Internacional de Estudiosos del Genocidio –el organismo más grande del mundo de estudiosos del genocidio– dijo que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.

En julio, dos importantes grupos israelíes de derechos humanos se convirtieron en las primeras organizaciones de Israel en afirmar que su país estaba “cometiendo genocidio contra los palestinos en Gaza”.

Y en diciembre de 2023, Sudáfrica acusó a Israel de genocidio en un caso sin precedentes ante la Corte Internacional de Justicia, afirmando que los líderes del país tenían la “intención de destruir a los palestinos en Gaza”.

El informe del panel de la ONU llega en el momento en que Israel lanza una incursión terrestre en la ciudad de Gaza tras semanas de bombardeos sobre el abarrotado centro urbano, a pesar de la creciente condena internacional. Netanyahu reconoció la reacción este lunes, afirmando que su país enfrentaba una especie de aislamiento que podría durar años.

El informe fue publicado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel.

La comisión, una comisión de investigación internacional independiente y permanente creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2021, está dirigida por Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ex jueza de la Corte Penal Internacional y ex jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional de las Naciones Unidas para Ruanda.

Pillay y los otros dos líderes de la comisión anunciaron su renuncia en julio. Pillay afirmó que su edad, problemas de salud y la carga de varios otros compromisos la obligaron a dimitir en noviembre.

La comisión ofreció varios ejemplos de civiles, periodistas, profesionales sanitarios y trabajadores humanitarios palestinos que fueron atacados y asesinados directamente en Gaza. Estos asesinatos ocurrieron en lugares como viviendas, hospitales, escuelas y edificios religiosos, tanto dentro como fuera de las zonas seguras designadas, indicó.

El informe citó la muerte en enero de 2024 de Hind Rajab, de 5 años, y de sus familiares como un ejemplo de cómo las fuerzas de seguridad israelíes procedieron a matar civiles a pesar de tener “claro conocimiento de la presencia de civiles palestinos a lo largo de las rutas de evacuación y dentro de las zonas seguras”.

“Dispararon y mataron a civiles, algunos de los cuales (incluidos niños) sostenían banderas blancas improvisadas”, decía el informe. “Algunos niños, incluidos bebés, recibieron disparos en la cabeza por francotiradores”.

Además de disparar a civiles, las fuerzas israelíes han “matado intencionalmente a civiles palestinos en Gaza utilizando municiones de amplio impacto que causaron un gran número de muertes”, según el informe.

Estas municiones se utilizaron a pesar del conocimiento de que matarían a civiles, afirmó la comisión.

Las víctimas del bombardeo no fueron señaladas ni atacadas como civiles individuales. Al contrario, fueron atacadas colectivamente debido a su identidad como palestinas, afirmó.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a Hamas de utilizar a civiles en Gaza como escudos humanos, implantando infraestructura militar en zonas civiles, acusaciones que Hamas ha negado.

Israel había impuesto un bloqueo de años sobre Gaza antes de los ataques del 7 de octubre, restringiendo severamente la entrada de suministros al enclave. Sin embargo, tras el ataque de Hamas, Israel lanzó un “asedio total” de la franja que tuvo un “impacto catastrófico en las condiciones de vida de los palestinos en Gaza”, según el informe.

“Israel ha utilizado como arma la retención de necesidades vitales, en concreto cortando el suministro de agua, alimentos, electricidad, combustible y otros suministros esenciales, incluida la asistencia humanitaria”, señala el informe.

Una situación humanitaria ya de por sí desoladora se agravó aún más a principios de este año, cuando Israel impuso un bloqueo de 11 semanas a toda la ayuda a Gaza a principios de marzo. Poco después del levantamiento del bloqueo a mediados de mayo, un nuevo grupo respaldado por Estados Unidos e Israel —la Fundación Humanitaria de Gaza— asumió gran parte de la distribución de ayuda en el territorio. Cientos de palestinos murieron posteriormente al intentar buscar ayuda en los centros gestionados por la controvertida organización.

En agosto, un panel respaldado por la ONU declaró la hambruna en la ciudad de Gaza y sus alrededores, afirmando que más de medio millón de personas estaban afectadas.

El informe de la ONU del martes dijo que la decisión de Israel de permitir una pequeña cantidad de ayuda a Gaza era una “fachada” para engañar a la comunidad internacional mientras continúa “imponiendo hambruna y condiciones de vida inhumanas a los palestinos”.

Netanyahu ha negado repetidamente que haya hambruna en Gaza. A principios de agosto, declaró: “Israel no tiene una política de hambruna. Su política es prevenirla”. Aseguró que Israel había permitido la entrada de más de dos millones de toneladas de ayuda humanitaria a Gaza desde el inicio de la guerra.

El informe también puso en tela de juicio los objetivos de la guerra de Israel, diciendo que “los ataques extensivos y deliberados contra niños palestinos” son evidencia de que las operaciones militares no se están llevando a cabo únicamente para derrotar a Hamas, sino para “destruir físicamente al grupo (palestino) eliminando no solo a los niños de hoy sino también la posibilidad de que tengan hijos en (el) futuro”.

Los niños de Gaza están sufriendo tanto mental como físicamente, afirmó.

“La esencia de la infancia ha sido destruida en Gaza”, dijo un médico, citado en el informe.

La inanición generalizada también significa que los niños son “incapaces de desarrollar el habla y alcanzar los hitos del lenguaje” y podrían enfrentar posibles problemas cognitivos a largo plazo, dijo.

Israel también ha rechazado la entrada de fórmula y leche especial para bebés a Gaza, lo que ha provocado “la hambruna de recién nacidos y niños pequeños”, afirmó la comisión.

Esta es “una evidencia especialmente poderosa de la intención de destruir a la población”, afirmó.

El informe afirma que las fuerzas de seguridad israelíes han “perpetrado violencia sexual y de género”, incluyendo “violación, tortura sexualizada y otras formas de violencia sexual no solo como castigo contra individuos, sino como parte de un patrón de castigo colectivo para fracturar, humillar y subyugar a la población palestina en su totalidad”.

“Esto queda claro a través del contenido de las redes sociales de los soldados israelíes, donde se mostraron descaradamente cometiendo actos para deshumanizar a los palestinos”, afirmó la comisión.

El informe afirma que escuchó a muchos palestinos decir que fueron sometidos a violencia sexual y de género mientras estaban detenidos, incluido el testimonio de un detenido que dijo que había sido golpeado en los genitales tan severamente que perdió el conocimiento.

El informe acusó a Netanyahu, al presidente Isaac Herzog y al ex ministro de Defensa Yoav Gallant de incitar al genocidio.

“Ya el 7 de octubre de 2023, funcionarios israelíes hicieron declaraciones que indicaban su intención de destruir a los palestinos en Gaza como grupo”, señala el informe.

“Los líderes políticos y militares israelíes son agentes del Estado de Israel; por lo tanto, sus actos son atribuibles al Estado de Israel”, afirmó, y agregó que “las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes han tenido y siguen teniendo la intención genocida de destruir, total o parcialmente, a los palestinos en Gaza”.

CNN se comunicó con Netanyahu, Herzog y Gallant para solicitar comentarios.

Un comunicado de prensa publicado junto con el informe instó a la comunidad internacional a “emplear todos los medios razonablemente disponibles para impedir la comisión de genocidio en Gaza”.

El genocidio en Gaza se está desarrollando en tiempo real. El deber jurídico, moral y político de los Estados es evidente. El mundo debe actuar ahora para detener la matanza, proteger al pueblo palestino y cumplir con sus obligaciones de prevenir y castigar el crimen de genocidio.

Kara Fox y Oren Liebermann de CNN contribuyeron con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.