Brett James, compositor y ganador de un Grammy, muere en un accidente de avión en Carolina del Norte

Brett James, compositor ganador de un Grammy conocido por escribir éxitos como “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood, murió…

Brett James, compositor ganador de un Grammy conocido por escribir éxitos como “Jesus, Take the Wheel” de Carrie Underwood, murió en un accidente de avión de motor pequeño el jueves, según el Salón de la Fama de Compositores de Nashville. Tenía 57 años.

Un avión, registrado a su nombre, supuestamente se estrelló en un campo en Franklin, Carolina del Norte, a unos 435 km al sureste de Nashville alrededor de las 3 p.m., hora local, del jueves, según datos de FlightAware y una declaración de la FAA.

El avión salió del aeropuerto John C Tune en Nashville, según FlightAware. Se estrelló en un campo cerca de la escuela primaria Iotla Valley, informó WLOS, afiliada de CNN.

“Los estudiantes y el personal están a salvo. Hubo un accidente de avión en la propiedad vecina. Reiteramos que todos los estudiantes y el personal están a salvo”, escribió la Oficina del Sheriff del Condado de Macon en una publicación de Facebook.

Tres personas iban a bordo del avión, según la FAA, y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo que está investigando lo sucedido.

CNN se ha puesto en contacto con la Oficina del Sheriff del Condado de Macon para obtener más información, pero hasta ahora no ha tenido respuestas.

James, quien trabajó con megaestrellas como Taylor Swift, Bon Jovi y Keith Urban, ganó un Grammy a la Mejor Canción Country en 2006 por coescribir “Jesus, Take the Wheel”. También escribió “Out Last Night” de Kenny Chesney, y era considerado uno de los colaboradores más solicitados de la industria.

Más de 500 de sus canciones han aparecido en álbumes con ventas combinadas de más de 110 millones de copias, según la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

En 2020, James fue elegido para el Salón de la Fama de Compositores de Nashville. También era dueño de la editorial Cornman Music y formaba parte de la junta de la Country Music Association y era fideicomisario nacional de The Recording Academy, según la Sinfónica de Nashville.

“Brett fue un colaborador de confianza para los nombres más grandes del country, y un verdadero defensor de sus compañeros compositores”, dijo la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores en una publicación de Instagram al anunciar la muerte de James.

“Descansa en paz, amigo. Un verdadero crack. Compañero aviador. Uno de los mejores cantautores de nuestra ciudad… una leyenda total”, escribió el músico country Dierks Bentley en Instagram.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.