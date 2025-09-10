Brad Pitt protagoniza un anuncio de Taika Waititi para una máquina de café expreso que cuesta casi US$ 1.500

Si te encanta el olor del comercialismo por la mañana, aquí tienes algo para disfrutar. Brad Pitt, el actor, productor…

Brad Pitt, el actor, productor y cultivador de barbas favorito de todos a sus 61 años, es la estrella de un nuevo anuncio de máquina de café expreso de De’Longhi dirigido por el ganador del Oscar Taika Waititi.

El trabajo no es nuevo para Pitt, quien ha sido portavoz de la compañía desde 2021, pero sí lo es para Waititi, quien ganó el Oscar al mejor guion adaptado por su película “Jojo Rabbit” en 2019. (Otro ganador del Oscar, Damien Chazelle, dirigió el primer anuncio de Pitt para la empresa).

En el spot publicitario, que debutó en el Festival de Cine de Venecia y se difundió ampliamente el lunes, Pitt se prepara una bebida de café expreso mientras una voz en off humorística del actor italiano Riccardo Scamarcio lo guía por el proceso aparentemente sencillo y critica su italiano mientras Pitt lucha por decir “Perfetto” a satisfacción del narrador.

Incluso el coprotagonista peludo y de cuatro patas de Pitt parece juzgar un poco su acento, pero si crees que un perro tan hermoso hace algo más que juzgar a todos a su alrededor, no has estado prestando atención.

Hablando de juicios, la máquina que usa Pitt en el anuncio se vende por US$ 1.499,95, una ganga en comparación con la que aparece al final del comercial, que cuesta US$ 1.999,95. ¿Perfetto para la persona promedio? Probablemente no. Lo bueno es que la gente normal no necesita una máquina elegante para un “poor-over” perfecto.

Pour. Quise decir pour.

