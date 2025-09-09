Bomba aérea rusa mata al menos a 21 civiles en una aldea rural de Ucrania, dice Zelensky

Un ataque aéreo ruso con bombas mató al menos a 21 civiles y hirió a muchos más en la aldea…

Un ataque aéreo ruso con bombas mató al menos a 21 civiles y hirió a muchos más en la aldea rural ucraniana de Yarova, en la región oriental de Donetsk, dijeron este martes funcionarios ucranianos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, describió el ataque aéreo como “brutalmente salvaje” y “directamente contra la gente. Civiles comunes”. Añadió que “tales ataques rusos no deben quedar sin una respuesta internacional adecuada”.

Un video del lugar compartido por Zelensky muestra el horroroso escenario posterior, con varios cuerpos sin vida, vestidos de civil, tendidos en el suelo. Muchas de las personas en las imágenes parecen ser de edad avanzada y muchas presentan lesiones graves.

Zelensky afirmó que las víctimas se sorprendieron mientras se repartían las pensiones en la aldea, a unos tres kilómetros del frente. Los pagos de pensiones son distribuidos, entre otros, por el servicio postal ucraniano.

En el video del lugar de los hechos se ven también los restos de una furgoneta que parece ser una sucursal móvil del servicio postal, con un parque infantil con dos toboganes amarillos visibles al fondo

“Los rusos atacaron a personas mientras recibían sus pensiones. Esto no es una guerra, es puro terrorismo”, declaró el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Filashkin, añadiendo que los rescatistas y médicos siguen en el lugar.

El director de la oficina postal local resultó herido en el ataque y fue trasladado al hospital, según el director ejecutivo del servicio postal ucraniano, Igor Smelyansky. Smelyansky afirmó que el servicio ha modificado constantemente sus procedimientos de seguridad para evitar ataques selectivos, destacando que las imágenes del lugar de los hechos muestran que la furgoneta estaba estacionada bajo árboles “para reducir el riesgo de ser detectada”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo que el país espera “respuestas enérgicas” de sus aliados tras el bombardeo y pidió más sanciones contra Rusia.

“La propaganda rusa dice estar ‘salvando’ a la gente en la región de Donetsk, pero en realidad está lanzando enormes bombas aéreas sobre personas que vinieron a recibir pensiones”, añadió Sybiha.

La aldea de Yarova tenía una población de alrededor de 2.800 personas antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. La aldea fue ocupada en junio de 2022, pero las fuerzas ucranianas la recuperaron más tarde ese año.

En Ucrania, siete personas murieron y al menos 22 resultaron heridas en el último día. En la región oriental de Zaporiyia, una mujer murió y otra resultó herida en un ataque ruso, informaron las autoridades locales la madrugada del martes. Seis personas murieron y diez resultaron heridas en otro ataque en la región de Donetsk el lunes, según informó Filashkin anteriormente.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

