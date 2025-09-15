Bad Bunny hará un show más en Puerto Rico, para todos nosotros

Bad Bunny finalmente nos llevará a todos a Puerto Rico. La superestrella, cuya residencia de conciertos este verano en Puerto…

Bad Bunny finalmente nos llevará a todos a Puerto Rico.

La superestrella, cuya residencia de conciertos este verano en Puerto Rico ha traído orgullo, atención y grandes cantidades de ingresos a la isla, anunció un concierto extra. Esta última adición, programada para el 20 de septiembre, también será transmitida en vivo por Amazon Prime, Twitch y la aplicación Amazon Music.

Al igual que los primeros nueve shows de su residencia, al concierto de Bad Bunny solo podrán ingresar locales.

La residencia de conciertos del artista, que comenzó en julio, probablemente ha generado cientos de millones de dólares en ingresos turísticos para Puerto Rico. Bad Bunny declaró recientemente que no estaba dispuesto a hacer una gira en Estados Unidos debido a las agresivas actividades de detención del ICE.

El show del ganador del Grammy comenzará a las 8:30 p.m., hora de Miami, el sábado 20 de septiembre. Amazon también anunció que se asociará con el artista en iniciativas en Puerto Rico que abarcan “educación, ayuda en desastres y empoderamiento cultural”.

