Polonia derriba por primera vez drones rusos en su espacio aéreo y acusa a Moscú de “acto de agresión”

Las fuerzas de Polonia dijeron este miércoles temprano que habían derribado drones que violaron su espacio aéreo durante un ataque ruso contra la vecina Ucrania, ﻿la primera vez que ha tomado tal medida en ﻿lo que es una gran provocación para Europa y las fuerzas de la OTAN.

Al dirigirse al parlamento del país, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo que hubo 19 incursiones de aparatos rusos en su espacio aéreo y que una “gran proporción” de los drones ingresaron desde Belarús.

Anunció que Polonia ha invocado el Artículo 4 de la OTAN, lo que significa que el principal órgano de toma de decisiones políticas de la alianza se reunirá para discutir la situación y sus próximos pasos.

Tusk calificó el incidente como una “violación sin precedentes de (su) espacio aéreo” y dijo que duró toda la noche, desde poco antes de la medianoche hora local del martes hasta las 6:30 a.m. de este miércoles.

Medios polacos informaron que los restos de uno de los drones impactaron contra un edificio residencial en la aldea de Wyryki, en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania y Belarús. Fotografías del lugar, geolocalizadas por CNN, muestran graves daños en una vivienda familiar.

No se registraron heridos según los medios polacos.

Otro fragmento de un dron fue descubierto cerca de un cementerio en Cześniki, en el condado de Zamość, a unos 100 kilómetros (60 millas) al sur de Wyryki, según un comunicado de la fiscalía local.

El primer ministro Donald Tusk dijo que era la primera vez que se derribaban drones rusos sobre el territorio de un estado miembro de la OTAN y que la incursión involucró a un “enorme número” de ellos.

“Lo más probable es que estemos ante una provocación a gran escala”, dijo Tusk en la televisión polaca, después de una reunión de emergencia de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia.

Dijo que la “situación es grave” y que el país estaba “dispuesto a repeler” este tipo de ataques.

“La seguridad de nuestra patria es nuestra máxima prioridad”, afirmó el presidente polaco, Karol Nawrocki.

Polonia es miembro de la OTAN, un pacto de defensa transatlántico con Estados Unidos, que se basa en el principio de que un ataque contra uno es un ataque contra todos.

La confianza europea en la fiabilidad de dicho pacto se ha visto socavada por la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, quien, junto con miembros clave del gabinete, ha instado a Europa a liderar su propia defensa.

La portavoz de la OTAN, Allison Hart, dijo que su jefe, Mark Rutte, estaba en contacto con los líderes polacos y que la propia OTAN estaba “consultando estrechamente” con Polonia.

La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, la calificó como “la violación más grave del espacio aéreo europeo por parte de Rusia desde el inicio de la guerra”. Añadió que “hay indicios de que fue intencional, no accidental”, y añadió: “La guerra de Rusia se está intensificando, no terminando”.

Las fuerzas de Polonia agradecieron a los Países Bajos, miembros de la OTAN, por contribuir con aviones de combate F-35 a las operaciones defensivas de la noche, que ya han concluido.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que al menos ocho drones “Shahed” habían sido dirigidos hacia Polonia, en lo que calificó de “un precedente extremadamente peligroso para Europa”. Su propio país sufrió un ataque ruso con 415 drones y 40 misiles durante la noche.

El líder del más reciente miembro de la OTAN, Suecia, calificó de “inaceptable” la presencia de drones rusos sobre Polonia.

“La guerra de agresión rusa contra Ucrania supone una amenaza para la seguridad de toda Europa”, afirmó el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, en una publicación en X.

“Rusia está expandiendo deliberadamente su agresión, representando una amenaza cada vez mayor para Europa”, afirmó Gitanas Nauseda, presidente de Lituania, también miembro de la OTAN.

La incursión con drones ocurre mientras los intentos de Trump de alcanzar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania se han estancado, y Moscú sólo ha intensificado sus ataques aéreos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, afirmó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, está “poniendo a prueba a Occidente”.

“Los drones rusos que vuelan hacia Polonia durante el ataque masivo a Ucrania muestran que la sensación de impunidad de Putin sigue creciendo”, dijo Sybiha en una publicación en X.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos durante la administración Biden, también pensó que Rusia podría haber enviado drones sobre Polonia para probar la determinación y las defensas de la OTAN.

Aunque advirtió que podría darse el caso de que los drones volaran sobre Polonia por error o debido a contramedidas ucranianas, Price le dijo a Laura Coates de CNN que su presencia, si es deliberada, podría exponer lo que Rusia podría ver como “debilidad”.

El senador estadounidense Dick Durbin, demócrata de Illinois, fue más directo.

“Las reiteradas violaciones del espacio aéreo de la OTAN por parte de drones rusos son una advertencia justa de que Vladimir Putin está poniendo a prueba nuestra determinación de proteger a Polonia y a las naciones bálticas”, dijo Durbin en una publicación en X.

Tusk afirmó que podía confirmar que se habían derribado tres drones, pero añadió que el número total probablemente era cuatro. Las fuerzas armadas polacas aún estaban determinando los detalles, dijo.

El ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo que se habían activado las fuerzas de Defensa Territorial para buscar los drones derribados.

Instó a la gente a “mantener la calma” y dijo que cualquiera que encontrara fragmentos de equipo militar debería informarlo a las autoridades.

Anteriormente, las autoridades cerraron el espacio aéreo sobre el Aeropuerto Internacional de Varsovia y otros aeropuertos más pequeños “debido a una actividad militar no planificada relacionada con garantizar la seguridad del estado”, según un Aviso a los aviadores (NOTAM) publicado en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos.

El aeropuerto de Varsovia reabrió sus puertas este miércoles por la mañana, anunció el alcalde Rafal Trzaskowski en una publicación en X.

La actividad militar sobre Polonia ocurre menos de una semana después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, estuviera en China, donde se reunió con Xi Jinping y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en una muestra de unidad entre los aliados autoritarios.

Desde esa reunión, Rusia ha realizado sus mayores ataques aéreos contra Ucrania desde que invadió a su vecino hace más de tres años.

Los ataques de los últimos días se han dirigido principalmente contra zonas residenciales de todo el país y la capital, Kyiv. El martes, 24 civiles murieron en un ataque ruso contra la aldea de Yarova, en la región oriental de Donetsk , según informaron las autoridades ucranianas.

El fin de semana pasado, Rusia desplegó más de 800 drones en su mayor ataque hasta la fecha, atacando un edificio gubernamental en Kyiv por primera vez.

El ataque alcanzó el edificio del Gabinete de Ministros, que alberga la oficina del primer ministro, así como algunos ministerios del gobierno.

Todos estos ataques se produjeron menos de un mes después de la cumbre de Putin con el presidente Donald Trump en Alaska, que concluyó sin un acuerdo para poner fin a la guerra. Cualquier progreso logrado se ha evaporado hace tiempo con la expansión de los ataques aéreos rusos.

Polonia anunció previamente el cierre de su frontera oriental con su aliado ruso, Belarús, debido a ejercicios militares conjuntos ruso-bielorrusos que comienzan este viernes, informó Reuters.

Los ejercicios a gran escala Zapad 25, que tendrán lugar en el oeste de Rusia y Belarús, han suscitado preocupaciones de seguridad no solo en Polonia, sino también en los países vecinos de la OTAN, Lituania y Letonia, según Reuters.

“Este viernes comienzan en Belarús, muy cerca de la frontera con Polonia, maniobras ruso-bielorrusas muy agresivas desde el punto de vista de la doctrina militar”, declaró el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, en una reunión gubernamental, según informó Reuters.

“Por lo tanto, por razones de seguridad nacional, cerraremos la frontera con Belarús, incluidos los cruces ferroviarios, en relación con las maniobras Zapad este jueves a la medianoche”, dijo Tusk.

