Arrestan a una persona por presuntamente robar discos duros con música inédita de Beyoncé

La policía realizó un arresto por el robo de discos duros que contenían música inédita de Beyoncé.

La Policía del área de Atlanta arrestó a Kelvin Evans por presuntamente irrumpir en una SUV en la ciudad durante el verano y robar discos duros y otros objetos relacionados con la ganadora del Grammy.

Evans está ahora en la cárcel enfrentando un cargo de ingresar a un automóvil con la intención de cometer robo.

Aún no se sabe si cuenta con representación legal.

Los agentes de Policía respondieron el 8 de julio tras recibir una llamada sobre un robo en un vehículo, según la Policía.

“Tienen mis computadoras, y hay información realmente, realmente importante ahí”, se escucha decir a una persona no identificada en una llamada al 911 obtenida por CNN. “Trabajo con alguien que es, digamos, de alto perfil, y realmente necesito, eh, mi computadora y todo”.

Según la Policía, los objetos fueron robados de un auto que había sido rentado por su coreógrafo durante una parada de la gira Cowboy Carter en la ciudad.

Los investigadores no han recuperado los discos duros ni otros objetos que supuestamente fueron robados.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Beyoncé para obtener comentarios. Ella no ha hecho declaraciones públicas sobre el caso.

