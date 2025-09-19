Arrestan a Raja Jackson, hijo de un excampeón de la UFC: publicaron imágenes que lo muestran golpeando a un luchador

Raja Jackson, hijo del excampeón de la UFC, Quinton “Rampage” Jackson, fue arrestado y enfrenta un cargo por delito grave…

Raja Jackson, hijo del excampeón de la UFC, Quinton “Rampage” Jackson, fue arrestado y enfrenta un cargo por delito grave tras la publicación de unas imágenes que lo muestran golpeando a un luchador inmovilizado.

Las imágenes de un evento ocurrido el mes pasado en Sun Valley, California, publicadas en redes sociales, muestran al joven Jackson, luchador profesional de MMA, deslizándose hacia el ring durante otro combate y lanzando a Syko Stu, cuyo verdadero nombre es Stuart Smith, a la lona.

El video, que lleva una marca de agua que sugiere que fue transmitido en vivo por la plataforma Kick, muestra a Jackson a horcajadas sobre Smith antes de golpearlo repetidamente en la cara y en un lado de la cabeza, incluso cuando Smith yacía inmóvil. Otros luchadores lo sujetaron.

CNN no ha podido verificar el video de forma independiente, pero Kick confirmó a CNN que la cuenta de Jackson fue retirada de la plataforma.

El diario Los Angeles Times informó en ese momento que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) llegaron al lugar del incidente y llenaron un informe por agresión grave, aunque Jackson ya se había marchado del recinto.

Los documentos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles indican que Jackson fue arrestado por el LAPD el jueves por un delito grave —aunque los registros no especifican el cargo— y se encuentra detenido bajo una fianza de US$ 50.000.

CNN Sports se comunicó con Jackson, su representante a través de su padre y el Departamento de Policía de Los Ángeles para solicitar comentarios, pero hasta ahora no ha obtenido respuestas.

Smith fue dado de alta del hospital el 31 de agosto. Posteriormente, detalló la gravedad de las lesiones sufridas en lo que su esposa había calificado previamente de “agresión improvisada”, incluyendo una “lesión grave en la cabeza”, así como “traumatismo en la mandíbula superior e inferior, una laceración en el labio superior y una fractura en el hueso maxilar, que lamentablemente resultó en la pérdida de varios dientes”.

Tras el incidente que involucró a Smith y al joven Jackson, Rampage Jackson recurrió a las redes sociales para condenar las acciones de su hijo.

Tras el alta hospitalaria de Smith, Jackson padre afirmó que cree que su hijo deberá afrontar las consecuencias y que se beneficiaría de dedicarle tiempo a su autocuidado.

“Creo que debería cumplir una condena, realizar un poco de servicio comunitario, asistir a clases de control de la ira y buscar terapia”, declaró al periodista de MMA Ariel Helwani.

Cuando se le preguntó sobre las críticas a su hijo, Rampage Jackson dijo: “El problema es que todo se exageró y la gente pensó que Raja se coló en el… ring e hizo eso. Ese es el problema. En ese momento, Raja actuaba como luchador profesional, pero no es un luchador profesional. Los promotores no tenían ninguna razón para poner a mi hijo en ese… ring”.

CNN Sports contactó al organizador KnokX para obtener comentarios, pero en un comunicado previo, el grupo afirmó que el incidente comenzó como parte del guion del programa, conocido como “trabajo” en la lucha libre, pero no pretendía llegar tan lejos.

“Lo que se suponía que sería un lugar de lucha libre planeado y acordado, se convirtió en un acto de violencia egoísta e irresponsable contra el Sr. Smith”, escribió el organizador.

“Este acto atroz es reprensible y nunca debió haber ocurrido. En los 17 años de funcionamiento de KnokX Pro Wrestling Academy, nunca se ha visto algo tan atroz como esto y pedimos disculpas a nuestros clientes y fans”.

