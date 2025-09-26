Amenaza para la costa este de EE.UU.: una nueva tormenta tropical podría unirse al huracán Humberto

Se avecinan más problemas tropicales en el océano Atlántico, y el Centro Nacional de Huracanes está en alerta máxima por…

Se avecinan más problemas tropicales en el océano Atlántico, y el Centro Nacional de Huracanes está en alerta máxima por la formación de una nueva tormenta que se unirá al huracán Humberto. Sin embargo, a diferencia de Humberto, esta podría impactar directamente a Estados Unidos.

El potente grupo de tormentas eléctricas ya está azotando Puerto Rico, las Islas Vírgenes y La Española con fuertes lluvias y ráfagas de viento. A medida que avanza hacia las Bahamas y con las aguas oceánicas muy cálidas este fin de semana, el entorno se vuelve cada vez más favorable para el desarrollo. El centro de huracanes le otorga una alta probabilidad de convertirse en depresión tropical o en la tormenta tropical Imelda en los próximos días.

Humberto se desplaza hacia el este en el Atlántico central. No representa una amenaza directa para EE.UU., pero podría intensificarse rápidamente y convertirse en un huracán de categoría 3 o superior este fin de semana mientras se dirige al noroeste, probablemente permaneciendo al oeste de Bermudas, a principios de la próxima semana.

Si este nuevo sistema se forma este viernes o sábado, como se prevé, y luego se dirige al sureste de EE.UU., podría tocar tierra este lunes o martes. Las tormentas de finales de temporada que se forman más cerca de casa, como esta, dejan muy poco tiempo para que la gente se prepare en la costa sureste. Este corto plazo y la alta incertidumbre de este pronóstico podrían reducir aún más el tiempo de preparación.

El pronóstico más reciente indica que las Carolinas es el lugar más probable en el que podría tocar tierra, pero la incertidumbre es inusualmente alta. Ligeros cambios en la trayectoria de Humberto o en la corriente en chorro que se desliza sobre la Costa Este podrían alterar drásticamente el pronóstico.

Si bien Humberto en sí no representa una amenaza directa para Estados Unidos, su tamaño y posición podrían influir en cómo se desarrollará Imelda en el futuro, qué tan rápido se moverá y hacia dónde se dirigirá.

Una tormenta más débil y lenta podría ser arrastrada mar adentro por Humberto sin causar daño alguno, mientras que una Imelda más fuerte y rápida podría resistir esa atracción y tomar una trayectoria hacia la costa sureste. Si ambas tormentas se acercan lo suficiente, podrían incluso rodearse mutuamente en un fenómeno llamado efecto Fujiwhara , aunque este escenario parece menos probable ahora que a principios de esta semana.

Incluso si Imelda no toca tierra, un roce tangencial del sistema tropical podría traer lluvia y viento a las zonas costeras e interiores, además de oleaje peligroso. De hecho, con Humberto girando mar adentro, las playas a lo largo de la costa este se verán afectadas por corrientes de resaca potencialmente mortales y fuertes oleajes durante gran parte de la próxima semana. Mucho depende de la fuerza, el tamaño y la velocidad de avance de estas dos tormentas, aspectos aún por determinar.

El lunes y martes serían los momentos más probables para cualquier impacto en el sureste. Las Carolinas son el lugar donde hay mayor probabilidad de que toquen tierra, pero esto podría cambiar rápidamente a medida que estas dos tormentas se desarrollan e interactúan. Incluso si no tocan tierra, la humedad tropical aún podría canalizarse hacia el sureste y el Atlántico medio, causando fuertes lluvias y un grave riesgo de inundaciones.

Un escenario aún más preocupante sería el de una futura Imelda que se desplazara rápidamente hacia la costa sureste y quedara atrapada bajo un sistema de baja presión aislado, una bolsa de energía de tormenta estancada que se ha separado de la corriente en chorro. Esto significa que los remanentes de un sistema tropical quedarían en una trampa meteorológica, descargando lluvias torrenciales sobre partes del sureste durante días.

Si esto ocurre, es posible que se produzcan inundaciones generalizadas, con crecidas de ríos y arroyos que podrían tardar días en bajar. La combinación de humedad tropical y un patrón meteorológico estancado es la receta perfecta para algunas de las inundaciones más dañinas del sureste.

Desde las Bahamas hasta la costa este de EE.UU. las personas deberán estar muy atentas al pronóstico en los próximos días para lo que probablemente sea Imelda, a medida que las amenazas de lluvia, viento y marejada ciclónica se hacen más evidentes. Esta tormenta local dejará un margen muy limitado para prepararse.

