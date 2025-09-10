Al menos tres heridos tras tiroteo en escuela del área de Denver, según autoridades

Al menos tres estudiantes se encuentran en estado crítico tras un tiroteo en el bachillerato Evergreen High School, en Evergreen,…

Al menos tres estudiantes se encuentran en estado crítico tras un tiroteo en el bachillerato Evergreen High School, en Evergreen, Colorado, donde más de 100 agentes de las fuerzas del orden están trabajando para registrar la escuela “habitación por habitación”, ya que sigue cerrada, según informaron las autoridades.

No hay sospechosos detenidos y las autoridades están trabajando para determinar si hubo uno o varios atacantes involucrados, dijo Jacki Kelley, oficial de información pública del departamento del sheriff.

Esta tragedia supone el tiroteo número 47 ocurrido en una escuela de Estados Unidos en lo que va de año, 24 de los cuales tuvieron lugar en campus universitarios y 23 en centros de enseñanza primaria y secundaria. El tiroteo de Colorado se produjo menos de una hora después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera baleado en un acto celebrado en la Universidad de Utah Valley.

La primera llamada al 911 para informar de un atacante con arma activo se recibió a las 12:24 pm, hora local, dijo Kelley. El tiroteo tuvo lugar en el recinto escolar, pero las autoridades no pudieron aclarar si ocurrió dentro o fuera del edificio, añadió.

Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson instan a la gente a mantenerse alejada de la zona mientras las fuerzas del orden responden.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego (ATF) y Explosivos dijo en X que estaban respondiendo a la escena, al igual que la Policía estatal, según el gobernador de Colorado, Jared Polis.

“Los estudiantes deben poder asistir a la escuela de forma segura y sin miedo en todo nuestro estado y nuestra nación”, dijo Polis. “Todos rezamos por las víctimas y por toda la comunidad”.

El senador Michael Bennet dijo que estaba “horrorizado” por el tiroteo y agradeció a las fuerzas del orden su “rápida respuesta”.

“Seguiré vigilando de cerca la situación y pensando en los profesores y alumnos de Evergreen tras esta violencia sin sentido”, afirmó.

Evergreen se encuentra a 28 millas (unos 45 kilómetros) al suroeste de Denver.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

