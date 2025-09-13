Al menos 25 personas resultan heridas tras la explosión en un bar a las afueras de Madrid

Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en…

Al menos 25 personas resultaron heridas, tres de ellas graves, a causa de una explosión registrada en un bar en Puente de Vallecas, un barrio obrero a las afueras de Madrid, informaron los servicios de emergencias de la capital de España.

El suceso tuvo lugar durante la tarde del sábado, cuando se produjo una explosión en el bar Mis Tesoros, que afectó también al edificio de viviendas que se encuentra sobre el local.

La explosión fue causada por una “concentración de gases”, informó un portavoz de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

Los bomberos se encuentran trabajando en el desescombro del local y en el control del edificio, que quedó dañado tras la explosión.

Además, la policía local se encuentra regulando el tráfico ya que la calle en la que se ubica el bar ha tenido que ser cortada.

