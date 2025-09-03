Al menos 15 muertos y varios heridos tras descarrilamiento de un funicular turístico en Lisboa

Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas el miércoles por el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, Portugal,…

Al menos 15 personas murieron y varias resultaron heridas el miércoles por el descarrilamiento de un funicular en Lisboa, Portugal, según una fuente policial que habló con CNN Portugal.

Los equipos de emergencia se encuentran en el lugar, donde algunas personas permanecen atrapadas, informó CNN Portugal.

La cifra actualizada de muertos se conoce después de que una fuente de la Policía de Seguridad Pública informara que al menos tres personas fallecieron en el descarrilamiento y que había unas dos docenas de heridos, de los cuales al menos nueve se encontraban en estado grave.

“Es un día trágico para nuestra ciudad”, declaró el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, a CNN Portugal el miércoles por la noche. “Es un día muy duro para todos nosotros. En este momento, todos los equipos, el ayuntamiento de Lisboa, los servicios de emergencia (INEM), protección civil, los bomberos, estamos en el lugar para ayudar a las víctimas de este trágico accidente en la ciudad de Lisboa”.

“Lisboa está de luto”, añadió Moedas.

El Funicular de Glória, con capacidad para 42 personas, es un monumento emblemático de Lisboa y muy popular entre los turistas que visitan la ciudad.

Tiene más de un siglo de antigüedad, inaugurado en 1885, según la página web oficial de turismo de Lisboa.

Un vídeo publicado por testigos en redes sociales mostró una escena caótica justo después del accidente, con una densa columna de humo alrededor del funicular volcado mientras los pasajeros salían por las ventanas de otro vagón más adelante en la vía. Las imágenes de CNN Portugal del miércoles por la noche mostraban el funicular destrozado volcado, rodeado de personal de emergencia.

La causa del descarrilamiento sigue sin esclarecerse. Según CNN Portugal, la Brigada de Homicidios de la Policía Judicial es uno de los equipos que investiga el accidente.

Carris, la empresa de transporte público que gestiona el funicular, dijo a CNN Portugal que sus equipos se encuentran en el lugar y que se han activado todos los medios para responder al accidente.

La prioridad es monitorear la situación, afirmó una fuente oficial, sin dar más detalles sobre la posible causa del descarrilamiento.

La oficina del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, indicó en un comunicado que el presidente lamenta profundamente el incidente y ofrece sus condolencias a los afectados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también ofreció sus condolencias en una publicación en portugués en X.

