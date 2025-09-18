Cancelan alerta de tsunami para un territorio de Alaska tras un sismo de magnitud 7,8 en el extremo oriente de Rusia

Las autoridades en Severo-Kurilsk, Rusia, han instado a los residentes a evacuar de inmediato la zona costera debido a la…

Las autoridades en Severo-Kurilsk, Rusia, han instado a los residentes a evacuar de inmediato la zona costera debido a la amenaza de tsunami tras el terremoto de magnitud 7,8 del jueves.

En Alaska, el aviso de tsunami que se emitió para partes de las Islas Aleutianas ha sido cancelado, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU.

No se espera un tsunami destructivo a nivel del Pacífico y no hay amenaza para Hawái, dijo el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.

El sismo de magnitud 7,8 de este jueves es considerado la réplica más grande del terremoto de magnitud 8,8 que afectó la región a finales de julio, según el Servicio Geológico de EE.UU.

Olas de tsunami que podrían alcanzar entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea son posibles en algunas costas de Rusia, según el Sistema de Alerta de Tsunamis de EE.UU., que también emitió un aviso de tsunami para las islas Aleutianas en Alaska.

El USGS indicó que existe una baja probabilidad de víctimas a causa del temblor del jueves y no se espera que genere un tsunami en la costa del Pacífico de Sudamérica, según informaron autoridades regionales.

El terremoto de magnitud 8,8 de julio fue uno de los más poderosos jamás registrados y envió olas de tsunami a través del océano Pacífico, con millones de personas instadas a evacuar en varios países.

Desde entonces, ha habido muchas réplicas en la zona, incluido un sismo de magnitud 7,4 el sábado.

