Aaron Judge vs. Cal Raleigh: ¿quién es el MVP de la Liga Americana?

La temporada regular 2025 de Grandes Ligas dejó un debate encendido en torno al MVP de la Liga Americana. Dos nombres sobresalen con campañas históricas: Aaron Judge, capitán de los Yankees de Nueva York, y Cal Raleigh, receptor de los Mariners de Seattle. Ambos ofrecieron actuaciones estelares que merecen un análisis detallado para determinar quién se lleva la distinción individual más importante.

Aaron Judge completó otra temporada de élite, reafirmando su condición como uno de los mejores bateadores de la era moderna. Su línea ofensiva impresiona: .331 de promedio, líder en la temporada, acompañado de 53 cuadrangulares, cuarta mejor marca del año, 137 carreras anotadas, que lo coloca en el segundo lugar y 124 bases por bolas recibidas, también segundo en MLB. Además, encabezó la liga en boletos intencionales con 36, prueba del respeto que infunde en cada turno al bat.

En cuanto a poder y consistencia, Judge también fue el mejor. Lideró en porcentaje de embasado con .457, slugging con .688 y OPS con 1.145, lo que significa que no solo se embasó con frecuencia, sino que además lo hizo pegando con muchísima fuerza. Su wRC+ (carreras creadas ponderadas plus) de 204 indica que produjo más del doble de lo que genera un bateador promedio.

Además, terminó con un WAR de 10.1, que es una estadística que mide el valor de un jugador al estimar cuántas victorias más aporta a su equipo respecto a un jugador de reemplazo. Dato que lo ubica también como el más alto de toda la liga, lo que refleja su enorme valor para el equipo. En la estadística WPA, que mide cuánto contribuye un jugador directamente a las victorias, fue segundo con 5.61.

Los 53 vuelacercas de Judge representan su tercer mejor registro desde que debutó con los Yankees en 2016, solo por detrás de los 58 que conectó en 2024 y los históricos 62 del 2022. Números que reafirman su impacto como uno de los cañoneros más consistentes y determinantes de la última década en la MLB.

Si lo de Judge es consistencia en la élite, lo de Cal Raleigh no se queda atrás. El receptor de los Mariners dejó cualquier expectativa y firmó la mejor campaña de su carrera, con números que lo convierten en un candidato legítimo al MVP.

Raleigh cerró la temporada con 60 cuadrangulares, la cifra más alta de la Liga Americana y que prácticamente duplicó su mejor marca previa, los 34 que había logrado en 2024. Además, produjo 125 carreras impulsadas, registró 110 anotadas, sumó 14 bases robadas y acumuló un WAR de 9.1, cifras que reflejan su impacto en el diamante.

Aunque su promedio de bateo de .247 estuvo lejos del de Judge, compensó con poder puro y capacidad para remolcar carreras. Su OPS de .948 lo colocó entre los mejores cañoneros de la campaña, mientras que sus 60 jonrones marcaron un antes y un después en su trayectoria de cinco temporadas en Grandes Ligas.

El debate entre Judge y Raleigh radica en dos estilos de dominio. Judge combina poder, disciplina y un promedio de bateo élite que lo convierten en un jugador completo, liderando la mayoría de las estadísticas avanzadas. Raleigh, por su parte, se convirtió en el motor ofensivo de Seattle, con una explosión histórica de cuadrangulares y producciones decisivas para mantener a los Mariners en la pelea y como uno de los contendientes a ganar la Serie Mundial.

Ambos tienen argumentos sólidos, pero las métricas y la consistencia global parecen inclinar la balanza hacia Aaron Judge. Sin embargo, la irrupción de Cal Raleigh como uno de los máximos cañoneros de la liga asegura que su nombre ya esté grabado entre las estrellas.

Sea quien sea el ganador, la temporada 2025 quedará marcada por el duelo entre Judge y Raleigh, un enfrentamiento que elevó la emoción en la Liga Americana a niveles históricos.

