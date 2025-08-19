Zelensky cambió sus tácticas, y su atuendo, para Trump

Durante la visita a la Casa Blanca este lunes, el presidente Volodymyr Zelensky habló con una figura familiar: un periodista…

Durante la visita a la Casa Blanca este lunes, el presidente Volodymyr Zelensky habló con una figura familiar: un periodista de derecha que famosamente había criticado su elección de atuendo durante la polémica reunión del líder de Ucrania con Donald Trump a principios de año.

Esta vez, sin embargo, el tono –y la vestimenta– eran marcadamente diferentes.

“Te ves fabuloso con ese traje”, dijo Brian Glenn, un experto pro-Trump que trabaja para la startup de streaming MAGA Real America’s Voice.

“Dije lo mismo”, comentó Trump, mientras se volvía hacia Zelensky y le decía: “¿Qué bonito? Ese fue el que te atacó la última vez”.

Zelensky, con una elegante chaqueta de campaña negra, camisa y pantalones del mismo color, bromeó con el periodista: “Llevas el mismo traje. Yo me cambié, tú no”.

Puede parecer un intercambio inocuo, pero el cambio de vestuario de Zelensky refleja el cambio de táctica que ha adoptado en los meses transcurridos desde aquella desastrosa reunión de febrero, cuando Trump y el vicepresidente J.D. Vance criticaron al presidente de Ucrania y lo llamaron irrespetuoso e ingrato frente a las cámaras del mundo.

La acalorada discusión en la Oficina Oval se debió a varias cosas: los líderes de EE.UU. acusaron a Zelensky de obstaculizar un acuerdo de paz con Rusia, mientras que Zelensky expresó su incredulidad ante la idea de una diplomacia con el país que había invadido Ucrania.

Pero antes de todo eso, se trató del atuendo de Zelensky.

Desde el comienzo de la guerra, Zelensky se ha hecho famoso por sus camisas de estilo militar, generalmente en verde militar o negro, y sus pantalones cargo.

Es la vestimenta que ha usado en los numerosos discursos y apariciones televisadas a nivel nacional que ha pronunciado durante el conflicto, como para recordarle a su audiencia que estaban ante un líder de guerra.

Considerado ampliamente como un gesto de solidaridad con las tropas ucranianas, el atuendo se ha convertido en sinónimo de Zelensky. Pero cuando apareció con su habitual vestimenta minimalista en la Casa Blanca en febrero, Trump se disgustó al instante. “Vaya, vas muy elegante”, comentó con sarcasmo, mientras saludaba a Zelensky y le estrechaba la mano.

El comentario fue particularmente directo de Trump, un showman y expresentador de televisión que ha cultivado meticulosamente su imagen a lo largo de los años, desde su traje y corbata habituales hasta su amor por todo lo dorado (un color que ahora cubre la Casa Blanca, desde los querubines en la Oficina Oval hasta las estatuillas en la repisa de la chimenea).

Antes de que la reunión en la Oficina Oval se convirtiera en una discusión a gritos, el periodista Glenn le preguntó a Zelensky por qué no llevaba traje dentro de la oficina más alta de Estados Unidos.

“Me pondré un disfraz cuando termine esta guerra, sí”, dijo Zelensky, respondiendo en inglés.

“Quizás algo como lo tuyo, sí, quizás algo mejor. No sé, ya veremos. Quizás algo más barato. Gracias”.

A partir de ahí las cosas empezaron a ir mal.

Pero casi inmediatamente después, Zelensky pasó a controlar los daños: agradeció públicamente a Trump y a Estados Unidos por su apoyo a Ucrania y trabajó para reparar su relación con el republicano.

En encuentros posteriores con Trump este año, Zelensky también usó ropa más formal, incluso en el Vaticano para el funeral del papa Francisco y en una cumbre de la OTAN en los Países Bajos.

Algunos líderes europeos le han dado consejos sobre cómo acercarse mejor a su homólogo; muchos de esos líderes se presentaron este lunes en la Casa Blanca en una muestra de unidad y apoyo occidental.

En esta ocasión, Zelensky incluso adaptó sus regalos para reflejar la pasión de Trump por el golf. Le obsequió un palo de golf especial que le había regalado un soldado ucraniano herido que perdió una pierna en los primeros meses de la invasión rusa a gran escala, según la oficina presidencial de Ucrania.

Antes de la reunión de este lunes, funcionarios estadounidenses y ucranianos discutieron la vestimenta de Zelensky, con el entendimiento de que no debería llegar vistiendo su ropa habitual de estilo militar, dijo un funcionario europeo.

Parece que su decisión dio resultado: incluso Glenn adoptó un tono conciliador después de que Trump elogiara la nueva apariencia de Zelensky.

“Te pido disculpas”, dijo Glenn, refiriéndose a su encuentro de febrero. “Te ves maravilloso”.

