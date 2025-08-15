Una prodigio del ajedrez de 10 años se convierte en la jugadora más joven en vencer a un gran maestro

Una niña británica de 10 años ha hecho historia en el ajedrez al convertirse en la jugadora más joven en…

Una niña británica de 10 años ha hecho historia en el ajedrez al convertirse en la jugadora más joven en vencer a un gran maestro.

Bodhana Sivanandan, del noroeste de Londres, derrotó al gran maestro Pete Wells, de 60 años, en la ronda final del Campeonato Británico de Ajedrez 2025 en Liverpool el domingo.

Con 10 años, cinco meses y tres días, Sivanandan rompió el récord establecido por la estadounidense Carissa Yip, quien tenía 10 años, 11 meses y 20 días cuando derrotó a un gran maestro en 2019, según la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).

Sivanandan ahora ha obtenido el título de maestra internacional femenina, un nivel por debajo del título exclusivo para mujeres de gran maestra; el título más alto en el ajedrez es gran maestro, ostentado por figuras como el actual campeón mundial de ajedrez Gukesh Dommaraju y el número 1 del mundo Magnus Carlsen.

Su padre le dijo a la BBC en 2024 que “nadie en absoluto” en su familia había sobresalido previamente en el ajedrez.

Sivanandan dijo que empezó a jugar durante la pandemia de covid-19 cuando tenía cinco años, después de que un amigo de su padre les regalara algunos juguetes y libros.

“En una de las bolsas, vi un tablero de ajedrez y me interesaron las piezas”, le dijo a la BBC.

“Quería usar las piezas como juguetes. En cambio, mi papá dijo que podía jugar el juego, y así empecé”.

