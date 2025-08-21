Streamer francés muere durante una transmisión en vivo mientras hacía un “reto extremo”

La policía francesa está investigando la muerte de un popular streamer, que falleció durante una transmisión de casi 12 días…

La policía francesa está investigando la muerte de un popular streamer, que falleció durante una transmisión de casi 12 días después de sufrir aparentemente un trato abusivo y humillante mientras los espectadores miraban en vivo.

Raphaël Graven, de 46 años, conocido en línea como Jean Pormanove o JP, es uno de los streamers más importantes de Francia en la plataforma Kick y murió este lunes.

La fiscalía de Niza informó a CNN que se ha abierto una investigación sobre su muerte y se ha ordenado una autopsia. Hasta el momento, las autoridades no han anunciado cargos relacionados con la muerte de Pormanove.

El veterano militar de 46 años había conseguido más de un millón de seguidores en diferentes plataformas mientras se transmitía a sí mismo jugando videojuegos. A menudo aparecía en desafíos extremos donde otros streamers lo agredían o humillaban.

Desde 2023, había aparecido con varios otros streamers, principalmente Owen Cenazandotti, conocido como Naruto online, y Safine Hamadi, quienes participaron en su última transmisión en vivo.

Cenazandotti anunció su fallecimiento el lunes en Instagram. En la transmisión en vivo que aparentemente mostró su fallecimiento, tras dejar de moverse, los espectadores donaron dinero para enviar mensajes alertando a los streamers que dormían sobre el estado de Pormanove.

En decenas de videos de transmisiones en vivo anteriores revisados ​​por CNN, Pormanove parece ser el blanco de bromas, acoso, ataques físicos y acrobacias degradantes.

Los videos de sus transmisiones en vivo conjuntas muestran a los compañeros streamers de Pormanove compitiendo para ver cuánto tiempo podían estrangularlo, otros lo muestran recibiendo disparos de bolas de pintura o rociado con agua.

No quedó claro hasta qué punto Pormanove se sometió voluntariamente a la violencia o si esta fue preparada en parte.

Gracias a las donaciones de los suscriptores, el grupo ganó dinero con las transmisiones en vivo. En la última transmisión de Pormanove, un contador en la parte superior de la pantalla indicaba que el grupo había ganado unos 36.000 euros (US$ 42.000) gracias a la transmisión que duró varios días.

Durante la última transmisión en vivo de Pormanove, que aparentemente duró casi 300 horas, los participantes se despertaron con el ruido de una motocicleta en su habitación compartida o con un soplador de hojas. En un momento dado, Pormanove parece despertarse cuando le arrojan un cubo de agua encima.

En una entrevista con BFMTV, afiliada de CNN, Yassin Sadouni, abogado de Cenazandotti, dijo que Pormanove sufría de problemas cardiovasculares.

En un video, Pormanove habló de tener que tomar medicamentos. En otro, Cenazandotti supuestamente lee mensajes que Pormanove le envió a su madre, en los que se queja de sentirse “prisionero” por sus compañeros de transmisión.

“El juego está yendo demasiado lejos”, dijo Cenazandotti en su mensaje, durante la última transmisión en vivo de Pormanove.

“Me siento como si estuviera prisionero de su concepto de mierda”, dijo Cenazandotti que escribió Pormanove.

No está claro a quién se refería exactamente Pormanove y en un clip posterior le dice a Cenazandotti: “Ya sabes cómo soy cuando estoy enojado” en referencia a los mensajes.

En otro clip, su madre reprende a Pormanove por teléfono por dejar que los compañeros de transmisión le afeiten partes del cabello.

“¿Estás orgulloso de tu pelo? ¿Viste lo que te hizo?”, dijo. “Te están tratando fatal”.

Sadouni, abogado de Cenazandotti, dijo a BFMTV que la madre de Pormanove participó en escenas planificadas con los streamers.

Un tema común en las discusiones con sus compañeros de transmisión fue el deseo de Pormanove de casarse y tener hijos, una esperanza que a menudo provocó burlas aparentes de los transmisores.

En un video de 2024, se le preguntó a Pormanove cómo esperaba ser recordado cuando muriera.

“Sin esposa, sin hijos. ¡Pero qué buen tipo! —dijo Pormanove—. Yo, en lo que pienso ahora, es en dejar huella”.

Sadouni dijo que Cenazandotti, conocido por su nombre de usuario Naruto, no tenía nada que ver con la muerte de Pormanove y dijo que todos los incidentes contra Pormanove fueron planeados.

“Mi cliente está dispuesto a ser escuchado y a proporcionar toda la información útil”, declaró este martes a BFMTV, afiliada de CNN. Cenazandotti también presentó una denuncia ante las autoridades por acoso en línea desde la muerte de Pormanove, según Sadouni.

CNN se comunicó con la madre de Pormanove y con Hamadi para solicitar comentarios.

Cenazandotti y Hamadi fueron detenidos brevemente como parte de una investigación policial sobre la humillación de personas vulnerables en enero de 2025, según BFMTV, afiliada de CNN.

Según el fiscal de Niza, negaron haber cometido ningún delito y no fueron acusados ​​de ningún delito.

“La muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son un horror absoluto”, dijo la secretaria de Estado francesa de Inteligencia Artificial y Asuntos Digitales, Clara Chappaz, en una publicación el martes X.

“Jean Pormanove fue humillado y maltratado durante meses en directo en la plataforma Kick”, añadió.

Kick, la plataforma de streaming que utilizaron los streamers, dijo que todos los involucrados en la transmisión habían sido prohibidos “en espera de la investigación en curso”, con la que el sitio cooperará, según una declaración a CNN este miércoles.

