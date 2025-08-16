Un pescador creyó ver un auto en el fondo del río Mississippi. Puede que haya ayudado a resolver un caso de 1967

Dos pescadores de Minnesota hicieron un descubrimiento inesperado en el fondo del río Mississippi esta semana, cuando la tecnología de…

Dos pescadores de Minnesota hicieron un descubrimiento inesperado en el fondo del río Mississippi esta semana, cuando la tecnología de sonar los llevó a lo que las autoridades dicen que podría ser un avance en un caso sin resolver de varias décadas.

Brody Loch, uno de los pescadores, dijo a la filial de CNN, WCCO, que detectó un auto en el río usando su dispositivo de sonar el fin de semana pasado. Tres días después, el miércoles, buzos localizaron el vehículo y encontraron restos humanos en su interior, dijo el sheriff del condado de Stearns, Steve Soyka, a CNN.

“Fue 100 % suerte, si mi amigo no hubiera atrapado ese walleye, hubiéramos seguido flotando río abajo y nunca lo habríamos encontrado”, dijo Loch a WCCO.

Soyka dijo que temía que el auto, un Buick de la década de 1960, pudiera desarmarse si lo sacaban a la superficie, dado el tiempo que había estado sumergido. Pero cuando los investigadores sacaron el Buick del río, “sorprendentemente, salió bastante intacto”, señaló.

Tras trabajar con una empresa local de grúas para sacar el auto del agua, los investigadores compararon el número de identificación del vehículo con el de Roy Benn, quien desapareció en septiembre de 1967, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff.

Oriundo de Sauk Rapids, Minnesota, Benn fue visto por última vez conduciendo un Buick Electra azul metálico de 1963, según un boletín de persona desaparecida de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

“Basándonos en los restos humanos, los objetos encontrados en el auto y la verificación del número VIN del vehículo, las oficinas del sheriff (locales) creen que se trata del señor Benn”, indicó la oficina del sheriff del condado de Stearns en el comunicado.

Según la oficina, Benn fue reportado “portando una gran suma de dinero cuando fue visto por última vez”.

La búsqueda de Benn continuó durante meses después de su desaparición, y durante más de cinco décadas después de haber sido visto por última vez.

Archivos del St. Cloud Daily Times revisados por CNN arrojan luz sobre el hombre que desapareció sin dejar rastro hace casi 60 años, después de haber sido visto por última vez cenando, ese mismo día, en el King’s Supper Club al norte de Sartell, Minnesota.

Benn, de 59 años en el momento de su desaparición, era un empresario y dueño del St. Cloud Appliance Repair Service, cuya esposa había fallecido el año anterior, según informó el St. Cloud Daily Times.

Su hermano, Walter Benn, trabajó con funcionarios de las fuerzas del orden tras la desaparición de Roy, mientras los investigadores seguían pistas que no llevaron a nada.

El sheriff del condado de Benton, Troy Heck, cuyo departamento está encargado de investigar el caso de Roy Benn desde su desaparición, dijo a CNN que los investigadores de su oficina han recibido pistas a lo largo de los años, pero ninguna “dio resultado”.

Walter Benn preparó las pertenencias personales de su hermano para su venta en una subasta en 1968, según archivos del St. Cloud Daily Times.

Roy Benn fue declarado legalmente muerto en 1975, ocho años después de su desaparición, según los archivos del St. Cloud Daily Times.

La oficina del sheriff del condado de Benton lidera la investigación del caso, y los restos encontrados en el Buick han sido enviados a la oficina del forense para su examen.

Heck advirtió que “algunas de las técnicas típicas que nuestros socios, la oficina del forense, usarían para identificar no serán muy efectivas” debido al tiempo que el cuerpo ha estado bajo el agua.

“Creemos que hay una fuerte indicación de que este será el vehículo de Roy Benn, y que esos probablemente sean sus restos”, dijo Heck.

Heck agregó que los familiares directos sobrevivientes de Roy Benn ya fueron informados del hallazgo. El departamento ya se había puesto en contacto con ellos previamente para obtener ADN familiar.

“Estamos agradecidos de que probablemente finalmente hayamos conseguido el avance que necesitábamos para darle cierre a esta familia”, afirmó Heck.

