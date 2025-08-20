Un autobús que transportaba afganos deportados de Irán se estrella y mueren decenas de personas

Un autobús que transportaba afganos recientemente deportados de Irán se estrelló y estalló en llamas este martes, matando a decenas…

Un autobús que transportaba afganos recientemente deportados de Irán se estrelló y estalló en llamas este martes, matando a decenas de hombres, mujeres y niños.

Al menos 76 personas murieron después de una colisión en una autopista en la ciudad de Herat, dijo a CNN el portavoz del gobernador, Mufti Mohammad Yousuf Saeedi.

El autobús, que había partido de Islam Qala, una ciudad cercana a la frontera entre Afganistán e Irán, se dirigía hacia la capital, Kabul, cuando se estrelló, dijo Saeedi.

Un video del lugar muestra el autobús envuelto en llamas con densas columnas de humo elevándose hacia el cielo. Las fotos muestran el vehículo carbonizado mientras la gente se reúne a su alrededor.

Los cuerpos quemados de los pasajeros fueron trasladados a un hospital provincial, según Ahmadullah Muttaqi, director del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Herat.

Al menos 17 niños murieron en el accidente, dijo Muttaqi.

El devastador accidente se produce en un momento en que Irán ha intensificado la deportación de migrantes afganos indocumentados. Teherán había declarado previamente su intención de expulsar a los millones de afganos indocumentados que realizan trabajos mal remunerados en todo Irán, a menudo en condiciones difíciles.

Las deportaciones –parte de un programa que Irán anunció en marzo– aumentaron radicalmente en los días posteriores al conflicto de Irán con Israel, impulsadas por afirmaciones infundadas de que afganos habían espiado para Israel antes y durante los ataques.

Más de medio millón de afganos fueron expulsados de Irán en los 16 días posteriores al fin de su conflicto con Israel en junio, según Naciones Unidas, en lo que puede ser uno de los mayores movimientos forzados de población de esta década.

Muchos afganos han vivido durante años en Irán, a menudo en condiciones semipermanentes a pesar de carecer de documentación.

El aumento abrupto de las deportaciones y las denuncias de espionaje por parte de afganos atrajeron la condena internacional.

