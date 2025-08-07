Un alto asesor del Kremlin afirma que acordaron una reunión entre Trump y Putin “en los próximos días”

El principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este jueves que llegaron a un acuerdo para que los presidentes Donald…

El principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, afirmó este jueves que llegaron a un acuerdo para que los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin se reúnan “en los próximos días”, y agregó que las partes ya están trabajando en los preparativos.

Es “difícil decir” cuánto tiempo durarán estos preparativos, continuó Ushakov, pero el objetivo es que la reunión tenga lugar la próxima semana, de acuerdo con el reporte del medio estatal ruso RIA Novosti.

Trump manifestó este miércoles que “había una “buena posibilidad” de que los dos líderes pudieran reunirse “muy pronto” para discutir un posible fin a la guerra en Ucrania.

Ushakov no confirmó dónde tendrá lugar la reunión, pero dijo que el lugar ya se ha acordado y se “anunciará más adelante”, según RIA.

Ushakov añadió que Moscú no ha respondido a una propuesta presentada por el enviado especial estadounidense Steve Witkoff un día antes para conversaciones trilaterales entre Putin, Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky.

El miércoles, Witkoff y Putin se reunieron en Moscú para hablar sobre el fin de la guerra en Ucrania, aunque Trump declaró posteriormente que no se había producido un avance significativo entre ambos. El mandatario también se mostró cauteloso al ser preguntado sobre el plazo para un acuerdo. Afirmó que ya había quedado decepcionado con este.

La reunión, en la que Witkoff visitó Rusia por quinta vez este año, se produjo después de que un frustrado Trump impusiera una fecha límite a Moscú, que expira este viernes, para aceptar un alto el fuego o enfrentar duras sanciones secundarias, que afectarían a los países que compren petróleo ruso con un arancel del 100%.

Apenas horas después de la reunión, el líder estadounidense impuso un arancel adicional del 25 % a India como castigo por sus importaciones de petróleo ruso, según un documento publicado en el sitio web de la Casa Blanca.

Zelensky, quien habló con Trump después de la reunión entre Witkoff y Putin, apuntó este miércoles que “parece que Rusia ahora está más inclinada hacia (un) alto el fuego”.

“La presión sobre Rusia está dando resultados. Pero lo principal es que no nos engañen en los detalles. Ni a nosotros ni a Estados Unidos”, declaró el líder ucraniano durante su discurso nocturno por video a la nación.

