Ucrania es ahora la guerra de Trump

Vladimir Putin la inició. Joe Biden no la detuvo. Pero, sin importar sus esfuerzos en sentido contrario, esta es la semana en la que la invasión rusa de Ucrania se convierte en la guerra del presidente estadounidense Donald Trump.

El cargo más poderoso del mundo no siempre ofrece opciones. Trump está obligado a abordar el conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial porque Estados Unidos estuvo involucrado, bajo su predecesor, como principal aliado y patrocinador de Ucrania.

Trump podría haber abandonado la guerra por completo. Pero, en cambio, eligió imponer la fuerza de su personalidad, inicialmente con la idea de que podría terminarla en 24 horas, o con un plazo actualizado de 100 días. Luego intentó navegar entre sus protagonistas, acercándose inicialmente al presidente ruso, repitiendo sus narrativas y luego reprendiendo públicamente al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky en la Oficina Oval.

Golpeó duramente a sus aliados de la OTAN, exigiendo que pagaran más por la defensa de Europa, lo cual hicieron. Y luego, el arduo trabajo de la diplomacia apenas funcionó y rindió muy poco.

Pero ha sido en las últimas dos semanas cuando las decisiones —y realizaciones— de Trump han convertido esto en un problema que ahora le pertenece. Ha visto que Putin no quiere la paz. Ha visto que Ucrania necesita urgentemente armas, e intentó ayudar, aunque de manera poco entusiasta.

Tomó la decisión notable de responder a las habituales amenazas nucleares, generalmente ignoradas, del expresidente ruso Dmitry Medvedev, con amenazas nucleares aún más duras sobre posicionar submarinos nucleares estadounidenses más cerca de Rusia. Estados Unidos pasó de suspender la ayuda militar a Ucrania a amenazar con fuerza nuclear contra Rusia en menos de un mes.

Al terminar esta semana, con el plazo reducido de Trump para un acuerdo de paz acercándose, debe tomar quizás la decisión más trascendental del conflicto hasta ahora.

¿Impone sanciones —aranceles secundarios contra los clientes energéticos de Rusia— que realmente perjudiquen? ¿Acepta que Estados Unidos y sus aliados tal vez deban soportar un poco de dolor económico para infligir dolor?

Imponer sanciones secundarias serias a India y China podría sacudir el mercado energético global. Trump publicó el lunes que aumentaría los aranceles a India porque estaba revendiendo crudo ruso con ganancias, y que no le “importa cuántas personas están siendo asesinadas por la Máquina de Guerra Rusa”, aunque no dio detalles sobre las nuevas medidas. India no ha dejado claro públicamente si tiene la intención de dejar de comprar productos energéticos rusos. China depende completamente del petróleo y gas ruso y simplemente no puede permitirse dejar de comprarlos.

Para evitar otro momento “TACO” —siglas en inglés de Trump Always Chickens Out— Trump tendrá que causar cierta incomodidad y probablemente también la sentirá. O puede buscar una salida, si se le ofrece a su enviado especial Steve Witkoff en una visita prevista a Moscú esta semana. Trump podría quizás aceptar una reunión bilateral con Putin como señal de progreso hacia la paz. Pero incluso este retroceso aún significaría que ha dejado su huella indeleble en la guerra —que, en palabras del exsecretario de Estado de EE.UU. Colin Powell sobre Iraq, si Estados Unidos lo rompe, lo domina.

Trump no puede tenerlo de las dos maneras. Es de su naturaleza buscar ser el eje de todas las decisiones y el centro de atención en cualquier tema. Cada punto de inflexión hasta ahora ha girado en torno a su elección y capricho personal. Y con esto viene una lección clave de la presidencia estadounidense.

Trump no puede elegir qué problemas son suyos y cuáles puede ignorar. La plataforma America First de MAGA puede tratarse de reducir la presencia global de Washington, pero no le permite a Trump adueñarse solo de sus éxitos —y no de sus fracasos. A menos que Trump reduzca la huella del poder estadounidense en el mundo a cero —algo incompatible con una personalidad presidencial impulsada a “hacer” y agitar— siempre habrá algunos problemas que serán de Estados Unidos.

Él dice que quiere que las guerras terminen. Pero eso no es suficiente por sí solo. No todas las guerras han cumplido.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama heredó guerras tanto en Iraq como en Afganistán. Salió rápidamente de la primera y duplicó la apuesta con un aumento de tropas en la segunda, lo cual no funcionó. Afganistán se convirtió en la guerra de Obama, aunque era un desastre que había heredado. Trump, a su vez, recibió ese problema y entregó su solución rápida a Biden para que la ejecutara, en el colapso caótico de agosto de 2021, ampliamente presentado por los republicanos como un fracaso demócrata.

Trump enfrenta el mismo problema de heredar una crisis. No puede desear ni persuadir para que el conflicto termine. Las mismas muertes en el campo de batalla que lamenta han causado daño y dolor a lo lejos, convirtiendo esto en una guerra existencial de supervivencia para el Kremlin y para el alma de la sociedad ucraniana.

Los ucranianos quieren vivir en paz, sin sirenas de ataque aéreo cada noche. Putin no quiere la paz, y en cambio, sus demandas maximalistas más recientes equivalen a algo similar a la rendición ucraniana.

En última instancia, es un reflejo de una dura realidad que esto deba verse como la guerra de Trump. Es el conflicto definitorio de su presidencia y de la era posterior al 11 de septiembre. Su resultado define la seguridad europea y la beligerancia china en la próxima década. China entiende eso y necesita que Rusia gane.

Europa lo entiende y se está armando para que Rusia no vea una oportunidad en la debilidad del bloque. Si Trump entiende esto y acepta tomar decisiones incómodas y contundentes con las consecuencias que ello implica, lo sabremos en la próxima semana.

