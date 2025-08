Tuvieron un romance adolescente de verano. 26 años después, se reencontraron

Cuando la adolescente estadounidense Kerri Cunningham fue arrastrada por sus padres a Europa en el verano de 1993, no estaba…

Cuando la adolescente estadounidense Kerri Cunningham fue arrastrada por sus padres a Europa en el verano de 1993, no estaba muy impresionada.

“Arrastrada” podría sonar como una forma dramática de decirlo, pero así es como lo veía Kerri, de 14 años, en ese momento.

Kerri reaccionó a los planes de vacaciones “desde el punto de vista adolescente de: ‘Oh, esto me quita tiempo de mis vacaciones de verano, y quiero pasar tiempo con mis amigos’”.

Dejar su ciudad natal junto a la playa en los Hamptons, en Nueva York, era lo último que quería.

“Temía el viaje”, dice Kerri a CNN.

Mirando hacia atrás, Kerri afirma que todo esto fue un poco de “la actitud de una adolescente consentida”. El viaje —que partió primero hacia el Reino Unido, luego hacia Francia y culminó con un recorrido en autobús de dos semanas por Italia— fue una oportunidad increíble.

Kerri se da cuenta ahora de que tuvo suerte. Sus padres querían que sus hijas conocieran el mundo. Pero era difícil verlo así en ese entonces. La única preocupación de la adolescente Kerri era el tiempo lejos de su vida en Nueva York.

Poco sabía Kerri de que este viaje a Europa cambiaría su vida para siempre. Que aún sentiría las repercusiones de este viaje tres décadas después.

Los primeros días del viaje fueron monótonos, al menos en la mente de Kerri. Se pasó el tiempo malhumorada por el Reino Unido y abordó un ferry con los otros participantes del tour desde Dover, Inglaterra, a Calais, Francia. Estaba contenta de que dos de sus hermanas también estuvieran en el viaje, pero aún estaba molesta por estar allí.

“Y entonces vi a Dirk”, recuerda Kerri. “E instantáneamente todo mejoró”.

Mientras el barco cruzaba el canal de la Mancha, y los acantilados blancos de Dover se alejaban en la distancia, los padres de Kerri comenzaron a charlar con una familia inglesa, los Stevens, que también iban en camino al continente para embarcarse en el tour en autobús por Italia.

Dirk era su hijo de 15 años. Al igual que Kerri, era un adolescente reacio a tener unas vacaciones familiares. Pero entonces le sonrió, y todo empezó a mejorar.

Kerri pensó que era “tan atractivo”.

“Quedé instantáneamente enamorada”, admite. “Hugh Grant estaba realmente de moda en ese momento. Y él tenía un poco de ese peinado del joven Hugh Grant. Siendo una chica estadounidense, Hugh Grant era el chico”.

“Un mal corte de cabello”, dice Dirk hoy, riendo. “Pero funcionaba en ese momento”.

Dirk cuenta a CNN Travel que también sintió una “atracción instantánea” hacia Kerri. Recuerda vívidamente su primera impresión de ella: “sonrisa hermosa, cabello oscuro, realmente bonita”.

No pasó mucho tiempo antes de que los dos adolescentes estuvieran sentados uno al lado del otro, compartiendo auriculares y escuchando la música del walkman de Kerri.

Sus padres también conectaron rápidamente.

“Todos comenzamos a charlar y a llevarnos bien”, recuerda Dirk. “Nuestros padres son bastante parecidos, ya sabes, les gusta desarmar máquinas, hacer algo nuevo, construir algo, diseñar algo, tener una fogata…”

Mientras el grupo desembarcaba del ferry en Francia y subía al autobús hacia Italia —parando aquí y allá en el camino— las dos familias se hicieron aún más cercanas.

“Nuestros padres estaban en algún bar o tomando algo, y las madres estaban de compras”, recuerda Kerri.

La amistad de sus padres ayudó a cimentar el vínculo entre Kerri y Dirk, y a Kerri también le gustaba observar la forma en que Dirk interactuaba con su familia. El papá de Dirk usaba una silla de ruedas, y Dirk a menudo era el miembro de la familia que ayudaba a su padre a recorrer las calles empedradas de Italia.

“Ahí está este chico de 15 años que empuja a su papá por toda Europa en esta silla de ruedas, y no se queja de ello, y sigue adelante, pero lo hace con una sonrisa en su rostro”, recuerda Kerri.

Notó que Dirk parecía siempre “ver el lado positivo de todo”. Su actitud cálida y relajada la conquistó.

“Jamás había conocido a alguien de mi edad que estuviera tan cómodo consigo mismo y con su familia y que me aceptara tanto a mí y a la mía”, dice Kerri. “Todo era fácil y divertido. Nos entendíamos y había una atracción muy fuerte”.

Por las noches, mientras los padres conversaban enfrascados y las hermanas de Kerri hacían sus cosas, Dirk y Kerri se tomaban un tiempo a solas. “Nosotros dos, escabulléndonos…”, recuerda Dirk. “Hay fotos nuestras con botellas de champán que nos tomamos en la cena”.

Se convirtieron en “amigos íntimos, que pasaron a tener algo romántico”, como lo expresa Dirk. En uno de los hoteles italianos, bailaron juntos, del brazo. Siempre se sentaban juntos en las cenas, robándose miradas y compartiendo chistes entre ellos.

“Simplemente nos sentíamos tan cómodos juntos”, dice Dirk. “Recuerdo estar en una góndola en Venecia y simplemente reírnos todo el tiempo”.

“Estoy bastante segura de que nos dimos algunos besos furtivos cuando nuestros padres no estaban mirando”, dice Kerri. “Pensé que él era el chico más lindo que había conocido”.

Al final del tour de dos semanas, las familias Cunningham y Stevens prometieron mantenerse en contacto. Ya había conversaciones de reunirse el verano siguiente.

Aún así, para Dirk y Kerri, despedirse no fue fácil. De hecho, “fue horrible”, dice Dirk.

“Justo cuando encuentras a alguien especial, tienes que decir adiós”, recuerda.

“Pero, nuestros padres ya habían dicho que nos encontraríamos el verano siguiente. Nada estaba planeado en ese momento, pero todos estaban emocionados por la idea”.

De vuelta en sus respectivas ciudades natales en lados opuestos del Atlántico, la familia Cunningham y la familia Stevens permanecieron conectadas.

“Mamá hablaba con su mamá y nosotros hablábamos por teléfono después”, recuerda Dirk. “Y papá con su papá. Pronto se organizaron citas y la emoción y la anticipación aumentaban”.

Había un plan en marcha: los Stevens visitarían Nueva York en el verano siguiente de 1994, y se quedarían con los Cunningham en su casa en Long Island.

Mientras contaban los días para esta reunión, Dirk y Kerri intercambiaban cartas, enviándose recortes de revistas y se escribían artículos sobre sus vidas en lados opuestos del Atlántico.

También disfrutaban de “largas llamadas telefónicas con los viejos teléfonos de cable, cuando tenías un cable de extensión realmente largo para que pudieras ir y sentarte en las escaleras o en el baño para intentar conseguir privacidad”, como recuerda Dirk.

“Mi papá era muy estricto, así que no se me permitía hablar con muchos chicos por teléfono”, dice Kerri.

Sin embargo, Dirk era una excepción.

“A diferencia de otros chicos de nuestra edad, él no tenía miedo de hablar con mis padres por teléfono”, dice ella. “De hecho, ¡creo que realmente lo disfrutaba! Y a mis padres realmente les encantaba”.

Para Kerri y Dirk, la cuenta regresiva de 12 meses para su reunión solo intensificó sus sentimientos del uno por el otro.

“Nos habíamos extrañado durante un año, estábamos desesperados por vernos”, dice Dirk.

Kerri recuerda el momento en que volvió a ver a Dirk en Long Island en el verano de 1994. Él le sonrió. De inmediato, se sintió “como en casa”.

Le encantaba cómo la saludaba, llamándola “cariño”.

“Sé que es algo inglés”, dice Kerri sobre el apodo. “Pero cuando él me llamaba ‘cariño’ —en persona, en correos electrónicos o por teléfono— mi corazón simplemente se derretía”.

“Fue un momento muy emocionante”, dice Dirk sobre ese verano en Nueva York.

Kerri y Dirk pasaron cada momento juntos. Pasaban el rato en la playa juntos, Dirk acompañó a Kerri a su trabajo de verano. Pasaban largas noches en la compañía del otro.

“Esto fue cosa del primer amor”, dice Dirk. “Saber que nuestro tiempo juntos era limitado lo hacía aún más especial”.

“Nos amábamos y éramos grandes amigos, pero vivíamos a un océano de distancia y nunca consideramos estar juntos. Supongo que pensamos… ‘¿Cómo podríamos?’ Solo éramos adolescentes”, dice Kerri.

Cuando Kerri y Dirk se despidieron al final de la visita de Dirk, lo hicieron aceptando “que no podíamos estar juntos”, dice ella. “Pero sabiendo que nos veríamos de nuevo en algún momento”, añade Dirk.

“Sí”, dice Kerri. “Pensé: ‘Oh, siempre… siempre…’

“…Tendremos esto”, asegura Dirk, terminando la oración de Kerri.

Después de su verano en Nueva York, Kerri y Dirk continuaron escribiéndose cartas y hablando por teléfono. Pero al terminar la escuela secundaria, esta comunicación fue disminuyendo gradualmente.

Las llamadas se convirtieron en “cada dos meses, luego tres meses…” recuerda Dirk.

Luego, al graduarse, dejaron de comunicarse casi por completo. Era mediados de los 90 y no existían redes sociales que permitieran comunicarse fácilmente a distancia. Mantenerse en contacto requería tiempo y esfuerzo.

“Ambos estábamos ocupados. Nos queríamos, pero no sabíamos cuándo volveríamos a vernos”, dice Dirk. “Éramos estudiantes y no podíamos permitirnos vuelos caros. La vida se interponía”.

“Ambos íbamos a la universidad, trabajábamos, salíamos y nuestras vidas avanzaban”, dice Kerri. “Estábamos tan lejos que estar juntos parecía imposible”.

Aún así, incluso cuando no estaban en contacto, los dos siempre pensaban el uno en el otro con cariño. Además, sus padres seguían conectados, así que Kerri y Dirk recibían actualizaciones regulares de segunda mano sobre el otro.

“Mamá me pasaba información sobre Kerri y la familia”, recuerda Dirk. “Nos poníamos al día de vez en cuando”.

A medida que el correo electrónico se volvió más común, Kerri y Dirk empezaron a enviarse notas ocasionales de ida y vuelta. Escribían, como recuerda Dirk: “¿Cómo estás? Pensé en ti hoy. Te extraño”.

“Los correos electrónicos eran más fáciles que las llamadas telefónicas”, dice.

Luego, en el primer año de universidad de Kerri, su padre fue diagnosticado con ELA, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. Cuando tenía 19 años, él falleció.

Fue una pérdida devastadora para Kerri y la familia Cunningham. Los Steven también estaban desconsolados al escuchar la noticia.

Casi al mismo tiempo que fallecía su padre, Kerri tenía previsto ir a París con unas amigas. El viaje se canceló.

A través de comentarios, la madre de Dirk se enteró de las vacaciones canceladas de Kerri. Inmediatamente le ofreció una sugerencia a la madre de Kerri: le encantaría llevar a Kerri y a Dirk a París, juntos. La madre de Dirk había estudiado allí cuando era más joven y conocía bien la ciudad. Era lo menos que podía hacer, dijo, después de la pérdida que habían soportado.

Mirando hacia atrás hoy, Kerri sugiere que la madre de Dirk también estaba interesada en que Dirk reconectara con Kerri.

“Ella sabía cuánto nos importábamos el uno al otro y creo que quería que estuviéramos juntos tanto como nosotros lo deseábamos”, dice Kerri.

La madre de Kerri animó a su hija a ir. Pronto, Kerri comenzó a soñar despierta con París nuevamente. Reservaron vuelos y hoteles, y Kerri y Dirk volvieron a estar en contacto regularmente. Por correo electrónico, empezaron a contar los días para su reencuentro.

“Toda esa emoción se acumuló de nuevo”, dice Dirk.

Kerri esperaba que ver a Dirk fuera un bálsamo para su dolor. Y cuando él la recogió del aeropuerto en febrero de 2001, ella tuvo razón.

Era como si nunca hubieran estado separados, aunque habían pasado siete años desde la última vez que se vieron en persona. Ahora estaban en sus veintitantos.

“Éramos diferentes, habíamos crecido un poco”, dice Dirk. “Kerri era más hermosa”.

“Ocurrió que era la semana del Día de San Valentín”, dice Kerri. “Fue muy romántico”.

Con la madre de Dirk liderando el camino, Kerri y Dirk visitaron Notre Dame, pasearon por el Sena, subieron a la Torre Eiffel, visitaron el Moulin Rouge y recorrieron el Louvre. También se alejaron de las rutas turísticas.

“Mi mamá había estudiado historia del arte y lenguas allí, así que nos llevó a ver edificios inusuales, arquitectura única, cafés que recordaba…” dice Dirk.

Todo París se sentía romántico. La Torre Eiffel lucía un gran corazón rojo. Todos los restaurantes tenían rosas en el centro de mesa.

“Dondequiera que íbamos, Dirk decía: ‘¿Te gusta esto? Lo pedí especialmente, solo para ti’. Y su madre y yo nos reíamos”, dice Kerri.

Pero realmente se sentía, recuerda Kerri, como si “todo en París esa semana fuera para nosotros”.

“Fue mágico”, dice ella. “Después de que su mamá se iba a la cama, salíamos y encontrábamos un pequeño bar donde tomábamos algo, bailábamos y nos contábamos nuestros miedos y nuestros sueños. Era tan encantador y no quería que terminara”.

El viaje fue perfecto, pero también se sintió agridulce. Kerri estaba de luto por su padre. Una parte de ella también veía a París como una despedida de su amor adolescente por Dirk.

Como adulta, sentía las barreras de estar juntos aún más agudamente.

“Simplemente parecía imposible”, dice.

Dirk y Kerri ahora estaban en sus veintitantos, atados a sus respectivos países de origen a través de trabajos, amigos y compromisos.

Se despidieron al final de la semana sin planes de volver a verse.

“Sabíamos que nos mantendríamos en contacto y el destino haría lo suyo”, dice Dirk. “Siempre es una despedida difícil, con abrazos, lágrimas y besos”.

“Supongo que siempre se sintió como un ‘romance de vacaciones’ y nos decíamos a nosotros mismos que solo era eso para evitar herirnos”, dice Kerri.

Después de París, Kerri regresó a Nueva York y Dirk volvió al Reino Unido. A medida que avanzaban en sus veintitantos, Kerri y Dirk tomaron decisiones de vida que los consolidaron en caminos diferentes.

“Tuve diferentes novias, y terminé teniendo un bebé y más tarde casándome y teniendo tres hijos”, dice Dirk.

Mientras tanto, Kerri conoció y se enamoró de alguien que también era de Long Island, Dean.

Las familias Cunningham y Stevens se mantuvieron en contacto. La madre de Kerri asistió a la boda de la hermana de Dirk en el Reino Unido. Los padres de Dirk visitaron a la madre de Kerri en Nueva York. Y los padres de Dirk asistieron a la boda de Kerri con Dean, en el verano de 2010.

“Todas las familias aún estaban conectadas y se querían”, dice Dirk.

A través de sus familias, Kerri y Dirk se enteraron de las novedades del uno y del otro, y cómo estaban manejando los altibajos de la vida.

En 2015, la hija de Dirk fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico y del desarrollo. Luego, en 2016, su madre murió repentinamente.

Y ese mismo año, el esposo de Kerri, Dean, fue diagnosticado con un tumor cerebral de glioblastoma terminal.

Dirk se puso en contacto con Kerri después de escuchar la noticia, ofreciéndole su apoyo a la distancia.

Pero Kerri se sentía desbordada con las citas en el hospital, cuidando a su esposo y procesando la inevitable pérdida que estaba por venir.

“Fue 20 años después del fallecimiento de mi papá… parecía como si ‘esto estuviera sucediendo de nuevo’”, recuerda Kerri. “Recuerdo mirar a mi mamá y a mi hermana y decir: ‘No puedo hacer esto’. Pero lo haces, encuentras la fuerza y lo haces”.

Dean falleció dieciocho meses después de su diagnóstico de cáncer.

“Lo perdí en 2017”, dice Kerri. “No tuvimos hijos”.

Tras el fallecimiento de Dean, Kerri dice que su “mundo se puso patas arriba”. No sabía cómo procesar la pérdida ni qué hacer.

En un abrir y cerrar de ojos pasaron un par de años. Kerri terminó en una relación en la que no se sentía bien. Pensar en el futuro era una agonía para ella.

“Entonces mi tía sugirió un viaje a Irlanda con ella para ‘escapar’”, dice Kerri. “Casi al mismo tiempo, Dirk me envió un correo electrónico para ver cómo estaba. Le conté de mis próximos planes para Irlanda y me preguntó si él y su padre podían reunirse con nosotras allá. No nos habíamos visto en 17 años”.

Kerri se sorprendió cuando Dirk sugirió encontrarse con ella en Dublín. Dijo que Dirk y su padre eran bienvenidos, pero internamente, dudaba que lo hicieran. Kerri sabía que Dirk estaba casado, con tres hijos. Pensó que era poco probable que él abordara un vuelo a Dublín para ver a viejas amigas de la familia, así de la nada.

No obstante, sin que Kerri lo supiera, Dirk se había separado de su esposa. La pareja había pasado por un momento difícil y estaba en proceso de divorciarse. Dirk se había ido a vivir con su padre.

Dirk no le mencionó nada de esto a Kerri en sus correos electrónicos. No quería que pareciera que estaba tratando de eclipsar la importancia de la pérdida de Kerri. Y no tenía ninguna intención específica cuando volvió a ponerse en contacto. Solo había estado tratando de reconectar con viejos amigos a raíz de la ruptura de su matrimonio. Sabía que a su padre le encantaría ver a Kerri, y que era fácil para ellos llegar a Irlanda desde su casa en Inglaterra.

Hasta el momento en que Kerri y Dirk se reencontraron en Dublín, ella no creía que él iría.

Pero entonces, de repente, él estaba frente a ella. Allí, en persona, por primera vez en casi dos décadas.

“Cuando nos vimos, nos abrazamos muy fuerte y me puse a llorar. Me di cuenta de que nunca había dejado de amarlo y, vaya, fue agradable ser abrazada por un verdadero amigo de tantos años”, recuerda Kerri.

Se sorprendió a sí misma al sentir lo mismo que había sentido cuando se reunió con Dirk en Long Island, en el verano de 1994: “Me sentí como si estuviera en casa”.

Dirk sintió la misma sensación cuando vio a Kerri: una sorprendente certeza de que todo estaba bien en el mundo, a pesar de todo lo que habían pasado mientras estaban separados.

Los dos pasaron el resto del día juntos en Dublín, con la compañía del padre de Dirk y la tía de Kerri. Recorrieron la fábrica de Guinness y salieron a cenar en grupo.

Y mientras Dirk empujaba la silla de ruedas de su padre por las calles de Dublín, la tía de Kerri caminaba a su lado, Kerri tenía una sensación de déjà vu. Se sintió como el verano en que se conocieron, de tour por Europa en 1993, “como si fuéramos adolescentes otra vez.

Simplemente explorando una ciudad con nuestros chaperones”.

Solo estuvieron juntos un par de días, pero durante este tiempo, Kerri y Dirk se abrieron el uno al otro. Kerri le contó a Dirk sobre su infelicidad e incertidumbre en medio de su dolor. Él le contó sobre la ruptura de su matrimonio.

“Como hacen los viejos amigos, hablamos de todo lo bueno y lo malo que pasaba en nuestras vidas y la verdad salió a la luz”, dice Kerri. “Sentimos como que era una intervención divina, el que estuviéramos ahí el uno para el otro”.

“Esas vacaciones, el tiempo que pasamos, fue simplemente perfecto, y era justo lo que ambos necesitábamos, tal vez sin saberlo”, dice Dirk.

Ayudó el hecho de que se conocían desde hace mucho tiempo y eso los llevó a sentirse cómodos el uno con el otro muy fácilmente, incluso después de haber estado separados durante años. Se sentían capaces de ser totalmente sinceros el uno con el otro.

“Fue muy liberador estar con alguien en quien confías y contarle todo”, dice Kerri.

Tal vez fue esa comodidad que sintieron Kerri y Dirk entre sí lo que explicaba por qué, dondequiera que iban, los extraños creían que eran pareja.

“En un pub, el simple hecho de tener una conversación en una fila… las otras personas nos decían: ‘Oh, Dios mío. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Son la pareja más agradable que hemos conocido’”, recuerda Dirk. “Y nosotros dijimos: ‘No, no lo somos.

Somos viejos amigos, y vinimos con mi papá y su tía’”.

Los dos se rieron de las suposiciones de los extraños, pero ambos se preguntaron si había algo de cierto en esas suposiciones.

Mientras se preparaban para despedirse, tanto Kerri como Dirk esperaban que esto no fuera un adiós para siempre.

Y entonces, antes de que Kerri se fuera al aeropuerto, Dirk decidió arriesgarse: le dijo a Kerri que la amaba.

“¿Tal vez podamos hacer que esto funcione?”, le preguntó.

Para Kerri, este fue el momento decisivo. Era aterrador y desconocido, pero sintió que debía lanzarse con fe para crear una vida con Dirk. Sabía que ella también lo amaba.

“Sabía que teníamos que darnos una oportunidad real, porque algo mucho más grande nos había vuelto a unir”, dice hoy.

El salto de fe dio sus frutos. Hoy, seis años después de que se reencontraran en Irlanda, Kerri y Dirk son pareja, ahora en sus cuarenta, viven juntos y forman un equipo.

El trabajo de Kerri todavía la ata a Estados Unidos, mientras que los hijos de Dirk viven con él a tiempo completo, por lo que él está en el Reino Unido.

Sin embargo, la pareja hace que esas idas y venidas funcionen. Kerri divide su tiempo al otro lado del Atlántico y le encanta pasar tiempo con los hijos de Dirk. Dice que conocerlos ha sido “un verdadero regalo”.

En los seis años transcurridos desde que se reunieron, Kerri y Dirk se han ayudado mutuamente a reconstruir sus vidas, a abrazar el presente y embarcarse en un nuevo futuro juntos.

“No hace falta decir que nuestras dos familias se pusieron contentísimas”, añade Kerri.

El padre de Dirk falleció recientemente, pero antes de morir, le dijo a Kerri que ella era lo mejor que le había pasado a su hijo.

La madre de Kerri, que tiene más de ochenta años, también la apoya mucho. Cuando Kerri le dijo que se había reunido con Dirk, la madre de Kerri le dijo que su historia de amor estaba “escrita en las estrellas”.

“Aunque a ella no le gusta que esté tan lejos la mayor parte del año, ella sabe que estoy donde tengo que estar”, dice Kerri.

Si bien Kerri y Dirk desearían que su padre y su madre, respectivamente, también hubieran vivido para verlos finalmente juntos, Kerri cree que lo saben. Ella siente su presencia, sus influencias en su vida, todo el tiempo.

“Tenemos muchos ángeles que nos cuidan”, dice Kerri, refiriéndose a todos los seres queridos que ella y Dirk han perdido, incluido su difunto esposo, Dean, a quien siempre tendrá cerca de su corazón.

“Dean y yo viajamos por todo el mundo e hicimos cosas divertidas, y él también vivió una vida increíble. Estaré eternamente agradecida por esos años”, dice Kerri, reflexionando que “Dean estaría muy feliz” de verla en la situación en la que se encuentra hoy.

Superar la pérdida de su difunto esposo también ayudó a Kerri a tener el coraje de afrontar su nueva etapa con Dirk.

Si bien siempre se sintió segura y cómoda con Dirk, sabía que cualquier relación conlleva riesgos, con sus desafíos e incertidumbres.

“Pero después de que Dean murió, dije: ‘No le tengo miedo a nada, porque siento que he pasado por lo peor posible’”, recuerda Kerri. “Si esto no funciona, entonces no funciona”.

Y cuando Dirk la hace sonreír y reír, Kerri recibe esa felicidad de todo corazón y con gratitud, sin dar nada de ello por sentado.

“Siempre nos divertimos”, dice Kerri sobre su vida con Dirk. “No puedes estar triste para siempre. La vida sigue, y creo que todo el mundo merece ser feliz… y los tiempos difíciles son siempre los más duros cuando estás en ellos y te das cuenta de lo fuertes que sabes que somos todos. Todos somos mucho más fuertes de lo que creemos”.

Estando juntos, la actitud de Kerri y Dirk ante la vida es “aceptar y disfrutar el viaje”, como dice Dirk.

“Disfruta el viaje”, repite Kerri. “Así empezamos. Emprendimos un viaje. Y nos conocimos”.

“Y ahora simplemente continuamos el viaje”, dice Dirk. “Deja que el universo te lleve. Ya sabes, te guiará a donde debes ir”.

Kerri añade, bromeando, que la moraleja de su historia es “vete de viaje con tus padres cuando eres adolescente, aunque no quieras”.

Pero hablando en serio, Kerri sugiere que es “permítete ser feliz y estar abierto al universo”.

“Siempre estuvimos destinados a estar juntos”, dice sobre Dirk. “Somos llamas gemelas que encontramos el camino de regreso el uno al otro después de todos esos años”.

