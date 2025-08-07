Trump toma medidas ejecutivas para abordar las admisiones universitarias basadas en la raza

El presidente Donald Trump tomó medidas ejecutivas este jueves para ampliar el tipo de datos de admisión que las universidades…

El presidente Donald Trump tomó medidas ejecutivas este jueves para ampliar el tipo de datos de admisión que las universidades y colegios deben entregar al Gobierno federal, con el objetivo de aumentar la transparencia sobre las admisiones basadas en la raza, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

En un memorando presidencial, Trump instruyó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a reformar una base de datos de educación superior de larga data en Estados Unidos, llamada Sistema Integrado de Datos de Educación Postsecundaria, que realiza encuestas sobre tendencias en áreas como matrícula, criterios de admisión, inscripción y ayuda financiera.

El memorando, según el funcionario, instruye a McMahon a “ampliar el alcance de los informes obligatorios sobre los datos de admisión de las instituciones para proporcionar una transparencia adecuada” y a “aumentar los controles de precisión” de esos datos.

Posteriormente, el Departamento de Educación anunció que McMahon ha instruido al Centro Nacional de Estadísticas de Educación a recopilar esos datos, señalando que las instituciones de educación superior “ahora tendrán que informar datos desglosados por raza y sexo relacionados con su grupo de solicitantes, el grupo admitido y el grupo inscrito a nivel de pregrado y para programas específicos de posgrado y profesionales”.

“No permitiremos que las instituciones arruinen los sueños de los estudiantes al suponer que el color de su piel importa más que su esfuerzo y logros. El Gobierno de Trump garantizará que la meritocracia y la excelencia vuelvan a caracterizar la educación superior estadounidense”, dijo McMahon en un comunicado.

En junio de 2023, la Corte Suprema dictaminó que las universidades y colegios ya no pueden considerar la raza como un criterio específico para otorgar admisión, una decisión histórica que revocó un precedente de larga data que había beneficiado a estudiantes negros y latinos en la educación superior.

Sin embargo, desde esa decisión, dijo el funcionario de la Casa Blanca, no hay suficientes datos de admisión disponibles de las universidades, lo que genera “preocupaciones sobre si la raza realmente se utiliza en las decisiones de admisión en la práctica”. Se espera que los datos ampliados verifiquen eso, de acuerdo con el funcionario.

Esto ocurre mientras Trump impulsa cambios de política más amplios en universidades y colegios, incluyendo iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. El Gobierno de Trump ha anunciado acuerdos multimillonarios en los últimos días con la Universidad de Brown y la Universidad de Columbia, y sigue involucrado en dos demandas con la Universidad de Harvard.

Como parte del acuerdo con la Universidad de Columbia, la escuela accedió a proporcionar al Gobierno federal datos de admisión que muestran “tanto los estudiantes rechazados como los admitidos desglosados por raza, color, promedio de calificaciones y desempeño en exámenes estandarizados”. La acción ejecutiva de este jueves parece codificar ese requisito para todas las demás instituciones que reciben fondos federales.

