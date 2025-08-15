“Trump tiene una forma de hablar”, responde Sheinbaum a declaraciones del presidente de EE.UU. sobre seguridad fronteriza

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que Donald “Trump tiene una forma de hablar”, en respuesta a…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que Donald “Trump tiene una forma de hablar”, en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos realizada el jueves, cuando comentó que México “hace lo que nosotros le decimos que haga” en materia de seguridad fronteriza.

“Lo he dicho varias veces. El presidente Trump tiene una forma de hablar, pero, como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo”, respondió Sheinbaum en conferencia de prensa a los comentarios de Trump.

La reacción de Sheinbaum hizo eco de las declaraciones que hizo un día antes, cuando en un video señaló: “Para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México, el pueblo manda”.

Trump agregó el jueves que, antes de su regreso a la Casa Blanca en enero de este año, la situación en las fronteras con México y Canadá “era horrible”, pero ahora ya no: “Hay gente que dice que es un milagro”, apuntó.

El mandatario de EE.UU. ha emprendido una campaña masiva contra la inmigración en lo que lleva de su segundo mandato. Entre sus diversas medidas para cumplir sus objetivos, el Gobierno de Trump ha utilizado la negociación comercial como una forma para presionar por un incremento de la seguridad en las fronteras.

Tras su regreso a la Presidencia, Trump anunció aranceles contra México por primera vez el pasado 1 de febrero. La imposición de estos aranceles tenía como objetivo, según la Casa Blanca, frenar el flujo de drogas, incluido el fentanilo, y de inmigrantes indocumentados hacia Estados Unidos.

Desde entonces, algunos aranceles estadounidenses se han mantenido, pero México se ha librado, por ahora, de los aranceles más altos con una pausa de 90 días anunciada a finales de julio, a fin de que sigan las negociaciones entre ambos países, tanto de naturaleza comercial como en materia de seguridad.

Anteriormente, Sheinbaum y Trump ya han tenido un cruce de declaraciones similar al del jueves.

En marzo, luego de que México enviara a 29 presuntos narcotraficantes a EE.UU. para que lleven sus procesos penales allá, Trump aseguró que “quieren hacernos felices, por primera vez. Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho, y tienen que detener el flujo de fentanilo y drogas a Estados Unidos”.

Tras estos comentarios, Sheinbaum dijo que el envío de estas personas se hizo por motivos de seguridad y comentó sobre la forma de hablar del presidente de EE.UU.

“El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver, sobre todo, con la protección en México”, indicó Sheinbaum en conferencia de prensa el 5 de marzo.

