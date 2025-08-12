Trump está considerando demandar a Jerome Powell, dice la Casa Blanca

El presidente Donald Trump está considerando demandar al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo el martes la…

Sus comentarios se produjeron después de que Trump escribiera más temprano el martes que estaba “considerando permitir que proceda una demanda importante contra Powell”.

“Afortunadamente, la economía está tan bien que hemos superado a Powell y a la Junta complaciente. Sin embargo, estoy considerando permitir que proceda una demanda importante contra Powell debido al horrible y gravemente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales.

La Fed declinó hacer comentarios sobre el posible movimiento de Trump.

Es posible que cualquier caso que Trump esté considerando compartir tenga similitudes con la investigación criminal que la representante republicana Anna Paulina Luna está promoviendo, alegando que Powell dio falso testimonio en junio a los legisladores sobre los planes de renovación de la Fed. Desde el testimonio de Powell, la Fed ha publicado más materiales aclarando las declaraciones que hizo bajo juramento.

La escalada legal que Trump está considerando se produce mientras la Fed no ha cedido a la demanda del presidente de bajar las tasas de interés. Trump previamente amenazó con despedir a Powell por eso. Pero recientemente dijo que permitiría que Powell permaneciera como jefe del banco central hasta que termine su mandato en mayo. Sin embargo, el presidente también ha dicho que tiene la intención de anunciar su elección para el sucesor de Powell meses antes de lo habitual.

Despedir a Powell sería un esfuerzo legalmente complicado, dado que los miembros de la Junta de la Fed ratificados por el Senado solo pueden ser despedidos “por causa justificada”.

Sin embargo, Trump parece estar enfocado en la renovación multimillonaria del edificio de la Fed como una posible razón que justificaría un despido “por causa justificada”. El presidente afirmó que la renovación debería haber sido una “reparación de US$ 50 millones. ¡No está bien!”

Powell y Trump recorrieron juntos el sitio de construcción de la Fed el mes pasado, momento en el que Trump pareció apreciar el alcance del proyecto y el costo necesario de renovar y actualizar la histórica sede, diciendo “Solo me gustaría ver que se termine”.

Si Trump procede con el despido de Powell, se espera que el presidente de la Fed lo impugne de inmediato en un caso que podría ser decidido por la Corte Suprema.

Trump anunció recientemente que está designando a su presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar una vacante recién abierta en la Junta de Gobernadores de la Fed. Si es confirmado por el Senado, Trump dijo que anticipa que Miran estará en la Fed durante unos meses y probablemente no lo designaría para presidente.

Para ese puesto, Trump dijo que está considerando seriamente al exgobernador de la Fed Kevin Warsh, al director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett y al gobernador de la Fed Christopher Waller.

