Trump dice que volvió a hablar con Putin y expresa frustración por los ataques continuos en Ucrania

El presidente Donald Trump reveló este lunes que volvió a hablar con el presidente ruso, Vladimir Putin, tras la conversación que sostuvieron el lunes pasado, y dejó claro que está frustrado con los ataques continuos de Rusia contra Ucrania.

“Cada conversación que tengo con él es una buena conversación”, dijo Trump a periodistas durante la firma de un decreto en el Despacho Oval, en referencia a Putin. “Y luego, desafortunadamente, cargan una bomba contra Kyiv o en algún otro lugar, y entonces me enojo mucho por eso”.

Cuando le preguntaron si había hablado con Putin desde el lunes pasado, Trump respondió: “Sí”. También señaló que la cumbre de Alaska con Putin le hizo pensar que el líder ruso sí quiere una resolución con Ucrania.

Pero el presidente no ofreció más detalles sobre alguna cumbre bilateral o trilateral formal que incluyera a Putin y al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, a pesar de las múltiples reuniones recientes de Trump con ambos y con líderes europeos, que en parte se enfocaron en organizar un encuentro entre Zelensky y Putin.

Consultado sobre por qué Putin se muestra reacio a reunirse con Zelensky, Trump dijo sin rodeos este lunes: “Porque no le gusta”, y agregó: “Realmente no se gustan”.

Trump también señaló que él y otros líderes aún necesitan tener conversaciones sobre garantías de seguridad para Ucrania. No ofreció muchos detalles, aunque previamente descartó el envío de militares estadounidenses sobre el terreno.

“Los recursos aéreos de Estados Unidos sobre los cielos de Ucrania son parte de una garantía de seguridad”, dijo Trump. “Esos aviadores estadounidenses también son garantías de seguridad, porque ni siquiera hemos discutido los detalles de eso”.

