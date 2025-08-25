Trump dice que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook

El presidente Donald Trump dijo que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, según una carta…

El presidente Donald Trump dijo que despidió a la gobernadora de la Reserva Federal (Fed) Lisa Cook, según una carta que le envió y que fue compartida en las redes sociales. La medida representa una escalada significativa en la batalla del presidente contra la Fed, a la que ha culpado de tardar demasiado en bajar las tasas de interés.

Cook ha sido recientemente criticada por Trump y miembros de su administración por supuestamente cometer fraude hipotecario.

