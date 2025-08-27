Trump castiga a India con un arancel del 50 %, uno de los más altos que impone Estados Unidos

El presidente Donald Trump cumplió su amenaza de duplicar los aranceles a las importaciones de India al 50 %, una…

El presidente Donald Trump cumplió su amenaza de duplicar los aranceles a las importaciones de India al 50 %, una medida que podría poner en peligro las relaciones con uno de los socios comerciales más importantes de Estados Unidos y hacer subir los precios al consumidor.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que Trump instituyera un nuevo arancel base del 25 % sobre los productos indios. Los gravámenes a India, la quinta economía más grande del mundo, se encuentran ahora entre los más altos que Estados Unidos aplica entre todos los países.

La última ronda de aranceles a India busca castigar al país por importar petróleo ruso y ayudar a Rusia a financiar su guerra con Ucrania, dijo anteriormente Trump.

El líder de EE.UU. se reunió recientemente por separado con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para ayudar a negociar un acuerdo que ponga fin a su prolongada guerra. Sin embargo, las conversaciones siguen estancadas.

Las empresas estadounidenses, y más recientemente los consumidores, ya están experimentando mayores costos como resultado de la campaña arancelaria de Trump, mientras que la salud del mercado laboral se ha deteriorado. El aumento de los gravámenes sobre los productos indios podría agravar ambos efectos.

Nueva Delhi señaló que tomaría represalias contra los aranceles de Trump a principios de este mes, cuando Trump inicialmente prometió imponer lo que llamó “sanciones secundarias”.

India acusó a la administración Trump de penalizar injustamente al país, señalando que otros países que importan petróleo de Rusia no enfrentan tales gravámenes. China, por ejemplo, es el principal comprador de petróleo ruso, pero sus productos enfrentan un arancel mínimo del 30 %. Sin embargo, Trump advirtió que otros países que compran petróleo de Rusia podrían enfrentar pronto aranceles más altos.

El déficit comercial entre Estados Unidos e India se ha ampliado significativamente durante la última década, pero esto se produjo porque ambos países prácticamente duplicaron la cantidad de bienes importados entre sí.

El año pasado, Estados Unidos importó bienes de India por valor de US$ 87.000 millones, en comparación con los aproximadamente US$ 42.000 millones en productos estadounidenses exportados a India, según datos del Departamento de Comercio. A medida que Trump incrementó los aranceles a China durante su primer mandato y a principios de este año, las empresas estadounidenses se vieron incentivadas a buscar ubicaciones de producción alternativas como India.

Los principales productos que Estados Unidos recibió de India el año pasado incluyeron productos farmacéuticos, equipos de comunicación (como teléfonos inteligentes) y ropa. Sin embargo, los teléfonos inteligentes están exentos de los llamados aranceles “recíprocos”, que incluyen el impuesto del 50 % sobre los productos indios.

Como ocurre con casi todos los aranceles específicos para cada país que Trump ha promulgado, los aranceles sectoriales —como el arancel general del 50 % sobre el acero y el aluminio, así como otros con los que ha amenazado— no se acumularán. Esto significa que los productos de acero y aluminio procedentes de India se enfrentarán a un arancel del 50 %, en lugar de un arancel combinado del 100 %.

Mientras tanto, las principales exportaciones estadounidenses a India fueron diversos aceites y gases, productos químicos y productos y piezas aeroespaciales. Estas industrias podrían estar entre las más vulnerables si India decide imponer aranceles de represalia a los productos estadounidenses.

