Tribunal de Colombia resuelve que el expresidente Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad el proceso en su contra

Un tribunal de Colombia resolvió este martes que el expresidente Álvaro Uribe pueda enfrentar en libertad el proceso penal en su contra, con lo que podrá salir de prisión domiciliaria mientras se resuelve la apelación que su defensa presentó a la sentencia de 12 años de prisión que se le dictó el 1 de agosto en un caso de manipulación de testigos, según la resolución publicada por el propio tribunal en su cuenta de X.

CNN contactó a la defensa de Uribe y la Fiscalía de Colombia para pedir comentarios y espera respuesta.

Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, fue declarado culpable de fraude procesal y soborno a testigos durante una audiencia realizada el 28 de julio en un juzgado de Bogotá.

Días después, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de US$ 830.000 y ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La jueza Sandra Heredia ordenó también que la sentencia empezara a aplicarse de forma inmediata.

Uribe se declara inocente de todos los cargos y su defensa anunció que apelaría la condena.

En su decisión de este martes, el Tribunal Superior de Bogotá resolvió a favor de Uribe una acción de tutela con la que podrá estar en libertad mientras se resuelve la apelación a su sentencia.

El caso comenzó en 2012, cuando Uribe, del hoy opositor partido Centro Democrático, acusó al senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, de querer vincularlo con la creación de un grupo paramilitar. Desde entonces, Cepeda rechaza esas acusaciones.

Seis años después, la Corte Suprema de Colombia determinó abrir una investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos.

En mayo de 2024, la indagatoria derivó en una acusación formal de la Fiscalía en contra del exmandatario, así como en el juicio posterior que condujo a su sentencia.

