Tribunal de apelaciones determina que Trump utilizó indebidamente poderes de emergencia para imponer aranceles

Un tribunal federal de apelaciones determinó este viernes que el presidente Donald Trump utilizó indebidamente poderes de emergencia para imponer aranceles generalizados a principios de este año.

“Debido a que coincidimos en que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional no otorga al presidente la autoridad para ‘regular’ importaciones mediante los aranceles impuestos por los decretos, confirmamos la decisión”, señaló el Circuito Federal en una opinión no firmada que ratifica el fallo de un tribunal inferior contra los aranceles de Trump.

Un tribunal federal determinó anteriormente que Trump no tenía facultades, según la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, para imponer aranceles generalizados. El Gobierno de Trump apeló de inmediato, lo que abrió una batalla legal sobre una política económica que, según Trump, reorientará la economía de Estados Unidos hacia la manufactura, pero que podría encarecer los productos para pequeñas empresas y consumidores.

