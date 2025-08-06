Trayectoria de la tormenta tropical Ivo: dónde está y hacia dónde se dirige

La tarde de este miércoles se formó en el océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero, México, la…

La tarde de este miércoles se formó en el océano Pacífico, al sur de las costas de Guerrero, México, la tormenta tropical Ivo, según el último reporte del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

Ivo se encuentra a 310 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, México, y tiene vientos máximos sostenidos de 65 km/h y rachas de 85 km/h. Se desplaza al oeste-noroeste a una velocidad de 35 km/h, según un reporte de la Comisión Nacional del Agua de México (Conagua).

“Se pronostica que la tormenta tropical se moverá generalmente en paralelo, pero lejos de la costa de México durante los próximos días, y luego girará hacia el oeste, alejándose de la costa”, afirmó el NHC.

Además, se pronostica su fortalecimiento para los próximos días. Incluso se espera que Ivo esté cerca de la fuerza de un huracán para el fin de semana.

Aunque el NHC no ha lanzado avisos ni alertas para ningún territorio mexicano, Congagua detalló que se espera que la tormenta tropical produzca lluvias intensas (75 a 150 milímetros) en Guerrero y Oaxaca. También se pronostican vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura con posibles trombas marinas en las costas de Guerrero y Oaxaca.

“Las precipitaciones mencionadas podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados”, agregó Conagua.

Ivo se formó apenas dos días después de que en el océano Pacífico se formara la tormenta tropical Henriette, y solo tres días después de la formación de la tormenta tropical Dexter en el océano Atlántico, en momentos en que la temporada de huracanes está cada vez más cerca.

El período de mayor actividad del año se extiende desde agosto hasta mediados de septiembre, y aunque ya se han formado algunas tormentas con nombre de corta duración, el Atlántico aún no ha generado un huracán en 2025.

