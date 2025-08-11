Trayectoria de la tormenta tropical Erin: dónde está y hacia dónde se dirige

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes y podría convertirse en el primer huracán de la temporada del…

La tormenta tropical Erin, que se formó este lunes y podría convertirse en el primer huracán de la temporada del Atlántico, se encuentra esta mañana a unos 450 km de Cabo Verde y avanza en dirección oeste, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC, por sus siglas en inglés).

Erin se mueve a una velocidad de 31 km/ hora con vientos máximos sostenidos de 75 km/hora.

Se prevé que siga su trayectoria hacia el oeste sobre la “principal región de desarrollo” del Atlántico tropical —una franja del océano que se extiende desde la costa occidental de África hasta el Caribe— durante gran parte de esta semana.

Todavía es muy pronto para saber cómo podría afectar Erin al Caribe. Por el momento no hay avisos ni advertencias emitidos por la agencia estadounidense.

En lo que va de 2025, se han registrado cuatro tormentas tropicales con nombre en el océanto Atlántico —Andrea, Barry, Chantal y Dexter, pero ninguna se ha fortalecido lo suficiente para llegar a categoría de huracán.

