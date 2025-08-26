Tras Los Ángeles y Washington, Trump quiere mandar a la Guardia Nacional a otras ciudades. Así podría hacerlo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, espera replicar sus esfuerzos de aplicación de la ley en Los Ángeles y Washington,…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, espera replicar sus esfuerzos de aplicación de la ley en Los Ángeles y Washington, en ciudades de todo el país, y la administración está tomando medidas para utilizar una vez más al Ejército estadounidense para su agenda contra el crimen.

Trump cuenta con ciertas facultades presidenciales que podría usar para desplegar la Guardia Nacional y las fuerzas del orden federales en ciudades estadounidenses para combatir la delincuencia, aunque tal medida sería inédita y, según algunos expertos y líderes locales, ilegal. Ya enfrenta un desafío legal en California tras el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles en junio, tras afirmar que las protestas obstaculizaban su agenda federal de inmigración.

“Si el presidente puede usar al Ejército como fuerza policial nacional, puede ser una herramienta de opresión muy poderosa, y por eso en este país tenemos un principio que se remonta a siglos atrás en contra del uso del ejército para la aplicación de la ley nacional”, declaró a CNN Elizabeth Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia. “Y ese es el principio que Trump está destrozando por completo”.

Trump señaló su intención de ampliar el papel del Ejército estadounidense en las actividades policiales internas en todo el país. CNN informó la semana pasada que el gobierno lleva semanas considerando el envío de la Guardia Nacional a Chicago, aunque aún no está claro cuándo comenzarán los despliegues ni cuántos efectivos se enviarán.

El lunes, Trump firmó un decreto que establece “unidades especializadas” en la Guardia Nacional para combatir la delincuencia en las ciudades, aunque no está claro cómo funcionará en la práctica. La Guardia Nacional ya cuenta con fuerzas de reacción, diseñadas para responder rápidamente a incidentes que requieran apoyo policial o de seguridad en cada estado, territorio y Washington.

En declaraciones a los periodistas este lunes, el presidente dijo que “puede o no” esperar hasta que los gobernadores soliciten tropas de la Guardia Nacional antes de ordenar despliegues para abordar el crimen.

“Podríamos simplemente entrar y hacerlo, que es probablemente lo que deberíamos hacer”, dijo Trump.

El presidente ya enfrenta la resistencia de los alcaldes de las grandes ciudades, y es probable que los gobernadores también lo desafíen; fuera de Washington, donde la Guardia Nacional responde al presidente, un gobernador está a cargo de las tropas de la guardia del estado.

El alcalde de Chicago, el demócrata Brandon Johnson, condenó las amenazas de Trump y dijo el lunes: “Lo que este presidente está intentando hacer no solo es inconstitucional, sino que es una gran amenaza para nuestra democracia”.

Mientras tanto, el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, declaró el lunes en una conferencia de prensa: “Señor presidente, no venga a Chicago. No lo queremos ni lo necesitamos aquí”.

“No se trata de combatir la delincuencia. Se trata de que Donald Trump busca cualquier justificación para desplegar el ejército en una ciudad demócrata, en un estado demócrata, para intentar intimidar a sus rivales políticos”, añadió Pritzker, prometiendo “llevar a la administración Trump a los tribunales” si las tropas llegan a Chicago.

David Janovsky, director interino del Proyecto Constitución en el Proyecto de Supervisión Gubernamental, un grupo de supervisión, advirtió que el despliegue de tropas en las ciudades es “una situación inherentemente de escalada que pone… a las personas que viven en estas ciudades y a los miembros del servicio que son enviados en una situación peligrosa y volátil”.

Sin embargo, añadió, “hay muy poco que pueda impedir que un presidente haga esto desde el principio”.

“Estos poderes se despliegan cuando se dan circunstancias específicas. El problema es que, según estas leyes, el presidente es quien toma esa decisión”, declaró Janovsky a CNN. “Y luego es muy difícil deshacer esa alarma”.

Trump ha hecho afirmaciones exageradas sobre el crimen en todo Estados Unidos para apoyar una expansión de sus esfuerzos de aplicación de la ley, aunque el crimen violento a nivel nacional cayó en 2024, incluso en muchas de las grandes ciudades que Trump ha denunciado.

“Miren lo mal que está Chicago. Miren lo mal que está Los Ángeles”, dijo Trump a principios de mes. “Tenemos otras ciudades que están muy mal. Nueva York tiene un problema. Y luego están, por supuesto, Baltimore y Oakland”.

Mientras tanto, la secretaria de Justicia Pam Bondi también ha dejado claro que las ciudades y estados de todo el país con las llamadas políticas de santuario, que limitan a los funcionarios locales la colaboración en la aplicación de la legislación migratoria federal, podrían ser un objetivo para la Guardia Nacional.

Fuentes dijeron a CNN que se espera que los planes futuros del Gobierno, incluso en Chicago, que es una ciudad santuario, se parezcan al despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump a principios de este verano en Los Ángeles para sofocar las protestas contra la inmigración.

En junio, Trump intentó eludir al gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, para que desplegara miembros de la Guardia Nacional invocando la Sección 12406 del Código de los Estados Unidos, que permite al presidente desplegar la guardia según sea necesario para repeler una invasión, reprimir una rebelión o ejecutar leyes. Trump, quien también movilizó a los infantes de Marina a Los Ángeles, argumentó que no podía hacer cumplir las leyes federales de inmigración en la ciudad.

La legalidad detrás de la acción de Trump ahora está siendo cuestionada en un tribunal de California en un caso que podría tener importantes implicaciones para sus esfuerzos futuros.

Goitein dijo a CNN que Trump podría no poder usar la Sección 12406 en ciudades donde busca tomar medidas enérgicas contra el crimen.

En Los Ángeles, el pretexto fue que no pudo realizar redadas de ICE debido a las protestas. La ley de inmigración es federal —dijo Goitein—. Los delitos callejeros violentos, que es a lo que se refiere, son, en su gran mayoría, un asunto de leyes estatales y locales, no federales.

Otra vía potencial para la agenda anticrimen de Trump es la Ley de Insurrección, una ley rara vez invocada que permite al presidente usar fuerzas militares para poner fin a una insurrección o rebelión en suelo estadounidense.

La disposición principal de la Ley de Insurrección, aprobada en 1807 y actualizada durante la Reconstrucción, establece que el presidente sólo puede enviar tropas a un estado si el gobernador o la legislatura estatal lo solicitan.

Sin embargo, otra disposición de la ley establece que, en ciertas circunstancias limitadas relacionadas con la defensa de los derechos constitucionales, el presidente puede enviar tropas unilateralmente.

La administración Trump discutió discretamente la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección en Los Ángeles en junio, pero finalmente decidió no hacerlo.

Durante su primer mandato, Trump amenazó con utilizar la Ley de Insurrección tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía en 2020, argumentando que podría usarla como una forma de disolver a los antifascistas, o Antifa, que según él estaban organizando disturbios violentos que condujeron a saqueos.

“Si la ciudad o el estado se niegan a tomar las medidas necesarias para defender la vida y la propiedad de sus residentes, entonces desplegaré las fuerzas armadas de los Estados Unidos y resolveré rápidamente el problema para ellos”, dijo Trump en ese momento, aunque nunca lo hizo.

Goitein le dijo a CNN que “incluso la Ley de Insurrección, por amplia que sea… no le da (a Trump) autoridad ilimitada”.

“Cuando los estados no protegen los derechos constitucionales de una clase de personas —y esos derechos están consagrados en la ley estatal— entonces se puede desplegar a las fuerzas armadas para hacer cumplir esas leyes” bajo la Ley de Insurrección, dijo Goitein, “no las leyes estatales y locales que se aplican en el contexto de la delincuencia callejera violenta”.

La batalla legal que se desarrolla en California por el despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de Trump ofrece una idea de los posibles desafíos que puede enfrentar el presidente.

Los abogados de Newsom afirman que el presidente violó la Ley Posse Comitatus, que impide en gran medida al presidente utilizar al ejército como fuerza policial nacional, según el Centro Brennan para la Justicia, una organización jurídica y política de tendencia liberal.

Los abogados de Newsom dicen que el despliegue fue una violación de la ley, ya que prohíbe “a los militares participar en la aplicación de la ley civil a menos que esté explícitamente autorizado por la ley”, según la denuncia.

Pero los abogados de Trump insisten en que la Guardia Nacional y los Marines no participaron en ninguna acción de aplicación de la ley civil y, por lo tanto, no violaron la ley.

Otro posible límite a la expansión de los esfuerzos de Trump podría ser la Décima Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que dice que “los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente, o al pueblo”.

Los abogados de Newsom también afirman que la decisión de Trump de llamar a la Guardia Nacional contra los deseos del gobernador viola la Décima Enmienda, argumentando que la medida infringió la autoridad del gobernador como comandante en jefe de la Guardia Nacional de California y el “derecho soberano del estado de controlar y tener disponible su Guardia Nacional en ausencia de una invocación legal del poder federal”.

